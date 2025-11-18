MERCADOS MEXICANOS: ¿Qué dicen los analistas? 18 de noviembre

CIUDAD DE MÉXICO, 18 nov (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 18 de noviembre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

* La moneda cotizaba en 18,4057 por dólar, con una marginal ganancia de 0,07% frente a los 18,4192 pesos del precio de referencia de LSEG del lunes.

BANORTE - El tipo de cambio opera con pocos cambios dentro del canal de apreciación. Prevemos que la presión de alza se mantenga, luego de superar el psicológico en 18,40. En este contexto, el apoyo que podría enfrentar se sitúa en 18,56. Por su parte, la resistencia está ubicada en 18,35. Sugerimos mantener posiciones.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, descendió el viernes 0,32%, a 62.328,63 puntos. El lunes la plaza accionaria estuvo cerrada por un feriado local.

GBM - Los futuros en Estados Unidos caen luego de que el S&P 500 y el Nasdaq cerraron por debajo de sus promedios móviles de 50 días por primera vez desde abril, en medio de dudas sobre las valuaciones de las empresas dedicadas a la inteligencia artificial y la posibilidad de que la Reserva Federal no recorte tasas en diciembre.

COPKAPITAL - En México, el S&P/BMV IPC registró una toma de utilidades al caer 1,65% en la semana y perforando su promedio móvil de un mes (62.450 unidades) debilitando sus indicadores técnicos. (Reporte de Noé Torres)