Mercados mexicanos-¿qué dicen los analistas? 18 de octubre

Ciudad de méxico, 18 oct (reuters) - analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. a continuación, un resumen de los reportes del 18 de octubre. las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de reuters.

* La moneda doméstica cotizaba en 19.9727 por dólar, con una marginal ganancia del 0.04% frente a los 19.9800 pesos del precio de referencia de Reuters del lunes.

BASE - El peso inicia la sesión sin cambios. En el mercado cambiario se observa un desempeño mixto y sin una tendencia definida para el dólar estadounidense, que también muestra pocos cambios.

Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 19.94 y 20.09 pesos por dólar.

MONEX - La moneda mexicana sigue desarrollando un proceso de consolidación y opera en la parte baja de las Bandas de Bollinger, que se encuentran horizontales. Mientras que, el operador estocástico sigue en zona de sobreventa, sugiriendo bajadas limitadas de la paridad.

Estimamos que el Fibonacci del 61.8% del movimiento del 12 al 28 de septiembre operará como resistencia inmediata (20.07 por dólar) y el del 78.6% (19.93 unidades) como soporte.

ACTINVER - La moneda nacional se encuentra entre las pocas divisas que han sido resilientes frente al dólar, ya que los inversionistas esperan que Banco de México pueda subir tasas en línea con la Reserva Federal de Estados Unidos.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, avanzó el lunes un 1.71%, a 46,220.72 puntos.

BANORTE - Movimientos positivos en los mercados accionarios el martes, extendiendo las ganancias de la sesión del lunes, en donde los inversionistas reaccionan favorablemente a la combinación de algunos reportes corporativos positivos y valuaciones atractivas.

En México, se esperan los reportes de la gigante de las telecomunicaciones América Móvil y la minorista El Puerto de Liverpool, después del cierre.

METANÁLISIS - Las ganancias con las que iniciaron los mercados bursátiles esta semana se atribuyen a los mejores resultados que siguen presentando los grandes bancos, como Bank of America y Bank of New York Mellon, superando las expectativas del mercado.

También generó confianza el cambio del nuevo primer ministro de finanzas de Reino Unido, Jeremy Hunt, quien echó para atrás las medidas fiscales que había anunciado la primera ministra Liz Truss y que habían generado fuerte incertidumbre en los mercados, sobre todo en aquella región de Europa.

VECTOR - Los futuros accionarios estadounidenses anticipan una apertura fuertemente positiva de las bolsas sin mayores noticias que contar y alentados por buenos resultados financieros de los bancos. (Reporte de Noé Torres)

Reuters