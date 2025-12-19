MERCADOS MEXICANOS: ¿Qué dicen los analistas? 19 de diciembre

CIUDAD DE MÉXICO, 19 dic (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 19 de diciembre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

BANAMEX - Banco de México redujo la tasa de interés en 25 puntos básicos, a un 7,0%, y ajustó la guía de política monetaria, lo que confirma nuestra previsión de una pausa prudente en el primer trimestre del próximo año.

Mantenemos nuestra proyección para la tasa clave en un 6,5% para el cierre de 2026.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda cotizaba en 18,0183 por dólar, con una depreciación de un 0,14% frente a los 17,9940 pesos del precio de referencia de LSEG del jueves.

MONEX - Hoy, el peso es presionado por la fortaleza de la moneda estadounidense, así como por la decisión de política monetaria del Banco de Japón, que continúa reduciendo el atractivo de la divisa local en estrategias de carry trade.

Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17,95 y 18,07, en el mercado interbancario.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, ganó el jueves un 2,05%, a 63.807,32 puntos.

COPKAPITAL - El cierre de la semana se perfila como una jornada de asimilación. Tras el respiro que otorgaron los datos de inflación en Estados Unidos, los mercados ahora calibran el balance entre una política monetaria más laxa y las señales de desaceleración global.

BANORTE - Esperamos alta volatilidad y volúmenes elevados por el último Triple Witching Day del año, además del rebalanceo de índices de S&P Dow Jones. (Reporte de Noé Torres)