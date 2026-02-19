MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 19 de febrero

CIUDAD DE MÉXICO, 19 feb (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados ‌mexicanos y la economía. ‌A ⁠continuación, un resumen de los reportes del 19 de febrero. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

* ​Banco de ⁠México ⁠publicará más tarde la minuta de su decisión de política monetaria del ​5 de febrero, cuando la Junta de Gobierno acordó interrumpir un ‌largo ciclo de suavización monetaria, al dejar ​la tasa clave de interés ​en un 7%.

BANAMEX - Esperamos ver un tono neutral con sesgo halcón, en línea con el comunicado de febrero, así como señales que confirmen nuestro pronóstico de una pausa en marzo dado el repunte inflacionario observado y esperado, y ​las modificaciones fiscales.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda cotizaba en 17.2628 por dólar, con una depreciación de ⁠un 0.36% frente a los 17.2017 pesos del precio de referencia de LSEG del ‌miércoles.

MONEX - Hoy, el peso cede terreno ante el avance del dólar, mientras que los inversores esperan conocer las minutas de la Junta de Gobierno de Banco de México, con el objetivo de identificar el sesgo de los miembros hacia las próximas reuniones.

Los niveles de soporte y resistencia se ubican ‌en 17.12 y 17.32 respectivamente, en el mercado interbancario.

COPKAPITAL - El peso seguirá muy ⁠sensible a movimientos del índice del dólar estadounidense más que a ‌fundamentales locales.

* El principal índice de la bolsa, ⁠el S&P/BMV IPC, descendió el miércoles un 0.38%, ⁠a 70,885.22 puntos, en su tercera jornada de pérdidas.

BANORTE - Esperamos continúe con un tono defensivo cerca de la parta alta del canal ascendente. La resistencia clave que sigue respetando mantiene en los 72,100 enteros. Por otro ‌lado, el soporte más cercano que ​podría enfrentar está ubicado en las 70,400 unidades. Sugerimos mantener posiciones.

GBM - Los futuros de Wall Street operan a la baja tras la sesión positiva de ayer, en un entorno marcado ‌por tensiones geopolíticas y dudas sobre política monetaria. (Reporte de Noé Torres)