MERCADOS MEXICANOS: ¿Qué dicen los analistas? 19 de noviembre

CIUDAD DE MÉXICO, 19 nov (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 19 de noviembre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

Los inversores aguardan cifras oficiales de la economía de Estados Unidos, tras el cierre de Gobierno más largo en los registros, con especial atención a datos de empleo esta semana.

La Reserva Federal de Estados Unidos publicará más tarde en la sesión las minutas de su última reunión de política monetaria, en la que decidió un recorte de tasas de 25 puntos básicos.

* La moneda cotizaba en 18.3182 por dólar, con una ganancia de un 0.14% frente a los 18.3405 pesos del precio de referencia de LSEG del martes.

MONEX- Hoy, el peso se favorece de un menor nerviosismo en el mercado, mientras los operadores esperan conocer los datos económicos de EUA, que podrán proveer mayor claridad para las expectativas de política monetaria de la FED, por parte de los inversores.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, descendió el martes un 0.6%, a 61.984,45 puntos. El lunes la plaza accionaria estuvo cerrada por un feriado local.

BANORTE- Acumuló cuatro días consecutivos bajando. No obstante, esperamos una recuperación al seguir consolidando sobre el PM de 50 días (61.900pts). En este contexto, la resistencia que podría enfrentar está ubicada en los 62.900 enteros. Por su parte, el apoyo se localiza en los 61.400 puntos. Sugerimos mantener posiciones. El volumen de operación mejoró, superó el promedio de los últimos doce meses

INVEX- Nos parece que los elementos sobre los que se ha soportado el rally en el año están enfrentando cuestionamientos, como es el efecto de menores tasas de interés que permita una revaloración de múltiplos que históricamente se han mantenido contenidos vs. sus 'peers' y su historia; las presiones en la inflación han llamado a una mayor cautela sobre la expectativa del descenso en tasas. Mientras que los factores políticos y una menor preocupación sobre la situación comercial con Estados Unidos deberían ya estar descontados en el mercado. (Reporte de Manuel Farías)