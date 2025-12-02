MERCADOS MEXICANOS: ¿Qué dicen los analistas? 2 de diciembre

2 dic (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del martes 2 de diciembre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

Los mercados aguardan cifras económicas de Estados Unidos para evaluar la posible trayectoria de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Esperan un recorte de 25 puntos básicos la próxima semana, aunque el panorama es mucho más incierto para las futuros reuniones.

El lunes se conoció que la actividad manufacturera estadounidense se contrajo por noveno mes consecutivo en noviembre.

Mientras, a nivel local, las remesas a México, una de las principales fuentes de divisas del país, cayeron en octubre por séptimo mes consecutivo, de acuerdo con un reporte divulgado el lunes por el banco central (Banxico). Los capitales recibidos disminuyeron un 1.7% interanual a US$5.635 millones.

GBM- Los inversionistas esperan datos clave en Estados Unidos, como el índice de precios del gasto de consumo personal (PCE) de septiembre —cuya publicación se había retrasado— y el índice de actividad del sector servicios del ISM... el PMI manufacturero del ISM de noviembre registró su novena caída consecutiva, confirmando una contracción en el sector. Al mismo tiempo, reportes apuntan al director del Consejo Económico Nacional como posible próximo presidente de la Fed.

KAPITAL GRUPO FINANCIERO- Los especialistas del sector privado ajustaron sus expectativas en la Encuesta Banxico. La inflación general y subyacente para el 2026 aumentó, en tanto el PIB esperado para este año y el siguiente retrocedió mostrando un panorama más complejo para nuestro país.

OCDE dice que el crecimiento global resistirá en 2025 gracias al auge de la IA, pero aranceles y tensiones comerciales desacelerará el crecimiento en el 2026. Así mismo, prevé que México crecerá 0.7% en 2025, 1.2% en 2026 y 1.7% en 2027, según su informe de perspectivas económicas de diciembre del 2025.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda doméstica cotizaba en 18.2994 por dólar, prácticamente sin cambios frente a los 18.3003 pesos del precio de referencia de LSEG del lunes.

MONEX- Hoy, el peso es presionado ligeramente por el avance de la divisa americana, que es impulsada por la debilidad de sus principales contrapartes, mientras los inversores centran su atención en los datos del mercado laboral estadounidense.

INVEX- En cuanto al tipo de cambio, el peso-dólar mantiene una correlación alta con respecto a la canasta del euro, yen y libra (DXY). La semana pasada hubo una revaluación generalizada del dólar, pero que al inicio de ésta estamos observando cierta fortaleza del peso. Esto a pesar de la salida de flujos, tanto en el mercado de deuda gubernamental, como del de capitales. En el acumulado del año, los flujos de salida se ubican en US$8.100 millones en deuda y US$6.500 millones en capitales.

Mantenemos la idea de un peso fuerte hacia el cierre del año y pocos factores que puedan generar una presión importante.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, bajó casi un 0.1%, a 63.551,13 puntos.

BANORTE- Inició la semana con un acotado ajuste. No obstante, esperamos que el escenario de recuperación prevalezca, dado que sigue consolidando sobre los PM de corto plazo. En este contexto, la resistencia que tendrá que romper para fortalecer el impulso está ubicada en las 64.180 unidades. Por otro lado, el soporte se localiza en los 62.600 enteros. Sugerimos mantener posiciones. (Reporte de Manuel Farías)