MERCADOS MEXICANOS: ¿qué dicen los analistas? 2 de marzo

CIUDAD DE MÉXICO, 2 mar (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 2 de marzo. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

COPKAPITAL - En Estados Unidos, inicia la semana con diferentes datos del sector manufacturero a febrero. Sin embargo, la información más relevante se presenta el viernes con el Grupo de control de ventas minoristas de enero, la nómina no agrícola y las ventas minoristas de enero.

* La moneda cotizaba en US$17,3478 por dólar, con una depreciación de un 0,80% frente a los 17,2100 pesos del precio de referencia de LSEG del viernes.

MONEX - Hoy, el peso retrocede frente al dólar, en sintonía con el 91% de las divisas de economías emergentes, conforme los inversores buscan activos de refugio y menor exposición al riesgo. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17,22 y 17,42 respectivamente.

ING - Las consecuencias cambiarias del ataque del fin de semana a Irán han sido relativamente contenidas hasta el momento, ya que aún no hemos visto movimientos grandes de más del 1% en los pares de divisas clave.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, avanzó el viernes un 0,02%, a 71.405,77 puntos.

BANORTE - El índice continúa consolidando cerca de máximos históricos, esperamos un descanso antes de buscar superar la resistencia intermedia que se localiza en los 71.500 puntos. Bajo este escenario, el soporte más próximo que podría poner a prueba se sitúa en los 70.400 enteros. Sugerimos mantener posiciones.

GBM - Los futuros en Estados Unidos retroceden tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que profundizaron el conflicto en Medio Oriente. Aun así, los mercados no muestran señales de pánico y los movimientos permanecen relativamente contenidos. (Reporte de Noé Torres)