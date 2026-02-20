MERCADOS MEXICANOS: ¿qué dicen los analistas? 20 de febrero

CIUDAD DE MÉXICO, 20 feb (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 20 de febrero. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

* Banco de México divulgó el jueves la minuta de su más reciente encuentro de política monetaria, en el que la Junta de Gobierno decidió poner en pausa su ciclo de recortes a la tasa clave de interés.

BANAMEX - Señalan que un impacto transitorio del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y aranceles, holgura, y apreciación cambiaria apoyarán el descenso de la inflación. Ahora proyectamos un recorte en marzo (previamente en mayo) y vemos el fin del ciclo en junio con la tasa en un 6.25% (6.5% antes).

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

PEPPERSTONE - El día de hoy los mercados están atentos a la publicación de cifras de crecimiento económico e inflación en Estados Unidos.

COPKAPITAL - Si el dato del índice de precios PCE de diciembre confirma moderación y el del PIB del cuarto trimestre mantiene solidez, el mercado reforzará la expectativa de recortes en junio, el entorno seguiría siendo constructivo para activos de riesgo, aunque con avances más moderados.

Por el contrario, una sorpresa al alza en el dato mensual del PCE podría reactivar volatilidad en rendimientos y frenar el apetito por riesgo de corto plazo. Este viernes no definirá el ciclo, pero sí la narrativa de las próximas semanas.

* La moneda cotizaba en 17.1998 por dólar, con una apreciación de un 0.28% frente a los 17.2478 pesos del precio de referencia de LSEG del jueves.

MONEX - Hoy, el peso se beneficia de la corrección bajista del billete americano, a pesar de que se aproxima a su mayor ganancia semanal desde octubre. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17.14 y 17.32 respectivamente.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, descendió el jueves un 0.06%, a 70,845.66 puntos, en su cuarta jornada de pérdidas.

BANORTE - Los futuros en EEUU muestran pocos cambios, con el S&P500 cotizando marginalmente a la baja. Europa opera con ganancias generalizadas, impulsadas este viernes por acciones de lujo tras el sólido reporte de Moncler SpA. (Reporte de Noé Torres)