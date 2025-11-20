MERCADOS MEXICANOS: ¿Qué dicen los analistas? 20 de noviembre

CIUDAD DE MÉXICO, 20 nov (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 20 de noviembre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

Los mercados aguardan el informe de empleo de septiembre en Estados Unidos, tras el reinicio de los reportes oficiales de economía luego del cierre de Gobierno más largo en los registros.

Además, las minutas de la reunión de finales de octubre de la Reserva Federal mostraron que los responsables monetarios estuvieron divididos al recortar las tasas de interés, pese a que advirtieron de que unos menores costos del crédito podrían socavar la lucha por sofocar una inflación que lleva cuatro años y medio por sobre el objetivo del 2%.

* La moneda cotizaba en 18.3639 por dólar, con una baja del 0.16% frente a los 18.3343 pesos del precio de referencia de LSEG del miércoles.

MONEX- Hoy, el peso es afectado por el fortalecimiento del dólar, después de que los inversores moderaron sus expectativas de por un recorte de 25 pb por parte de la FED en la reunión de política monetaria del 10 de diciembre, mientras esperan conocer el reporte de nóminas no agrícolas más tarde.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, avanzó el miércoles alrededor de un 0.2%, a 62.080,58 puntos, luego de cuatro sesiones de pérdidas.

BANORTE- Detuvo cuatro días cerrando en terreno negativo. Prevemos que la recuperación continúe, luego de consolidar sobre el PM de 50 días (61.950pts). En este contexto, la resistencia que tendrá que romper para fortalecer el impulso está ubicada en los 62.900 enteros. Por su parte, el apoyo se sitúa en los 61.400 puntos. Sugerimos mantener posiciones. El volumen de operación no alcanzó el promedio de los últimos doce meses. (Reporte de Manuel Farías)