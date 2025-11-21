MERCADOS MEXICANOS: ¿Qué dicen los analistas? 21 de noviembre

CIUDAD DE MÉXICO, 21 nov (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 21 de noviembre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

La economía de México se contrajo en el tercer trimestre en línea con lo que se había estimado preliminarmente, debido a un débil desempeño del sector industrial, que opacó una revisión positiva tanto de las actividades agropecuarias como de los servicios.

El Producto Interno Bruto (PIB) cayó un 0.3% frente al periodo abril-junio, de acuerdo con cifras desestacionalizadas divulgadas el viernes por el instituto de estadística, Indec.

* La moneda cotizaba en US$18.4640, con una baja del 0.46% frente a los US$18.3791 pesos del precio de referencia de LSEG del jueves.

MONEX- Hoy, el peso se debilita significativamente, considerando el impulso alcista del dólar y los débiles datos del PIB de México al tercer trimestre del año.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, descendió el jueves cerca de un 0.7%, a 61.672,19 puntos, apuntando a una baja en la semana.

BANORTE- Generó un balance negativo. Consideramos que el ajuste continúe, tras perforar el PM de 50 días en 61.970 enteros. En este sentido el soporte que pondrá a prueba está ubicado en los 61.400 puntos. Por otro lado, la resistencia intermedia está ubicada en los 62.500 enteros. Sugerimos mantener posiciones. El volumen de operación no alcanzó el promedio de los últimos doce meses.

BANAMEX- En el ámbito local, el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores cerró en terreno negativo, al regresar a la referencia de las 61.600 unidades, por lo que se mantiene en el piso del canal de alza, sin descartar movimientos mixtos hacia adelante. Entre los eventos relevantes locales, resaltó la minuta de la última reunión de política monetaria de Banxico, la cual se mostró en un tono a favor de una política monetaria expansiva, por lo que nuestros estrategas de Estudios Económicos mantienen la expectativa de un recorte en la reunión de diciembre para que la tasa de referencia cierre en 7.00% y de una pausa cautelosa en los recortes del primer trimestre de 2026. (Reporte de Manuel Farías)