MERCADOS MEXICANOS: ¿Qué dicen los analistas? 22 de diciembre

CIUDAD DE MÉXICO, 22 dic (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 22 de diciembre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

* La actividad económica de México (IGAE) se expandió un 1% en octubre contra el mes previo, dijo el lunes el instituto nacional de estadística. Frente al mismo mes de 2024, el IGAE subió un 1.7%.

PANTHEON - El repunte de la actividad económica en octubre reduce significativamente el riesgo de otra contracción de la economía en el cuarto trimestre y apunta a un crecimiento del PIB para todo el año de alrededor del 0.5%.

Aun así, es probable que los altos tipos de interés reales, la menor demanda externa y la persistente incertidumbre en torno a la industria limiten el impulso hasta principios de 2026.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda cotizaba en 17.9882 por dólar, con una apreciación de un 0.17% frente a los 18.0190 pesos del precio de referencia de LSEG del viernes.

MONEX - Hoy, el peso se favorece del retroceso del billete estadounidense, así como por el reporte de actividad económica local, el cual mostró una recuperación durante octubre.

Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17.95 y 18.05 respectivamente, en el mercado interbancario.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, subió el viernes un 0.25%, a 63,966.98 puntos.

GBM - Los futuros de Wall Street arrancan la semana con ligeras ganancias, de cara a una semana festiva más corta en la que los mercados cerrarán temprano el miércoles y permanecerán cerrados el jueves por la celebración de Navidad.

COPKAPITAL - Esperamos que el desempeño de la bolsa en México se mantenga moderado durante el resto del año.

El entorno para Estados Unidos se considera neutral-optimista, mientras que en México lo vemos cauteloso. En general, es momento de "limpiar" portafolios de posiciones especulativas y concentrarse en calidad para recibir el año nuevo. (Reporte de Noé Torres)