MERCADOS MEXICANOS: ¿qué dicen los analistas? 22 de enero

CIUDAD DE MÉXICO, 22 ene (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 22 de enero. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

* El índice general de precios al consumidor aceleró en la primera quincena de enero a un 3.77% a tasa interanual, después de dos periodos continuos en descenso. La inflación subyacente también avanzó a un 4.47%, luego de haberse moderado en las dos quincenas anteriores.

GBM - Hacia adelante, esperamos que, conforme avance 2026, se materialicen presiones alcistas sobre la inflación, derivadas de factores como ajustes en el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), aranceles a países con los que no se tiene un tratado comercial, el aumento al salario mínimo y la realización del Mundial, entre otros.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda cotizaba en 17.4828 por dólar, con una depreciación marginal de un 0.08% frente a los 17.4680 pesos del precio de referencia de LSEG del miércoles.

MONEX - Hoy, el peso recorta parte de su avance de la sesión previa, después de evaluar el reporte de inflación de la primera quincena de enero, mientras que los inversores continúan ajustando sus previsiones de política monetaria para Banco de México y la Reserva Federal de Estados Unidos.

Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17.42 y 17.56 respectivamente.

BANAMEX - Revisamos a la baja nuestros pronósticos para el tipo de cambio. Ahora lo estimamos en 18.36 pesos por dólar en diciembre de este año y en 18.73 para 2027 (desde 18.70 y 19.07 previamente).

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, subió el miércoles un 0.52%, a un cierre máximo histórico de 68,036.13 puntos, e hilvanando cuatro jornadas seguidas de ganancias.

BANORTE - Consideramos que el escenario de recuperación continúe, luego de romper al alza el psicológico de los 68,000 puntos. En este sentido, la resistencia que enfrentará está ubicada en los 68,630 enteros. Por su parte, el terreno que servirá de apoyo se localiza en los 66,900 puntos. Sugerimos mantener posiciones.

COPKAPITAL - La temporada de reportes será el verdadero filtro: utilidades sólidas podrían sostener valuaciones, cualquier decepción reactivará la volatilidad, mientras que México no está exento de tomas de utilidades de corto plazo. (Reporte de Noé Torres)