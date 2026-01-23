MERCADOS MEXICANOS: ¿qué dicen los analistas? 23 de enero

CIUDAD DE MÉXICO, 23 ene (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 23 de enero. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

* La actividad económica de México (IGAE) se contrajo en noviembre un 0.2% contra el mes previo, informó el viernes el instituto nacional de estadística, INEGI. A tasa interanual bajó un 0.1%.

GOLDMAN SACHS - de cara al futuro, se prevé que la actividad se enfrente a dificultades derivadas de la débil confianza empresarial, la desaceleración del mercado laboral y el pico del ciclo crediticio. Como aspecto positivo, los incrementos al salario mínimo deberían brindar cierto apoyo a la demanda interna.

Se prevé que la inversión siga viéndose afectada por la incertidumbre interna y externa, en particular la relacionada con la dirección de la política comercial en Estados Unidos y la próxima revisión del acuerdo regional de negocios, TMEC.

PANTHEON - la actividad se mantiene moderada, incluso con los recortes de tasas de interés que se encuentran en proceso, lo que indica rezagos en la transmisión monetaria y la persistencia de obstáculos derivados de la debilidad de la inversión y la demanda externa.

Los niveles de actividad son inconsistentes con una recuperación robusta, lo que justifica una política monetaria cautelosa en lugar de un cambio decisivo hacia una política expansiva.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda cotizaba en 17.4440 por dólar, con una apreciación de un 0.17% frente a los 17.4730 pesos del precio de referencia de LSEG del jueves.

MONEX - hoy, el peso permanece en un rango bastante estrecho, a pesar de la debilidad exhibida en el reporte del IGAE, mientras que el dólar presenta un retroceso marginal. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17.40 y 17.54 respectivamente, en el mercado interbancario.

* En su quinta jornada de ganancias, el principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, subió el jueves un 0.46%, a un nuevo récord máximo de cierre de 68.347,98 puntos.

BANORTE - prevalece el escenario de recuperación, dado que sigue consolidando la superación del psicológico de los 68.000 puntos. En este sentido, la resistencia que tendrá que romper en cierre para acelerar el impulso está ubicada en los 68.630 enteros.

COPKAPITAL - Wall Street recupera algo de confianza tras la tregua arancelaria con Europa y el anuncio de un marco de entendimiento entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y la OTAN en torno a Groenlandia. Los futuros anticipan una apertura positiva este viernes, aunque de forma más moderada que la observada el jueves. (Reporte de Noé Torres)