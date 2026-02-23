MERCADOS MEXICANOS: ¿qué dicen los analistas? 23 de febrero

CIUDAD DE MÉXICO, 23 feb (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 23 de febrero. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

* El Producto Interno Bruto (PIB) de México creció un 0.9% en el cuarto trimestre, ligeramente por encima de lo que se había estimado preliminarmente, informó el instituto nacional de estadística, INEGI. En todo el año, la economía ascendió un 0.8% con datos desestacionalizados.

PANTHEON - Estos datos confirman un sólido final de año, impulsado por el efecto rezagado de las tasas más bajas, el repunte del peso mexicano y la moderación de la inflación, que compensaron los factores adversos internos y externos.

GBM - A futuro, anticipamos que el crecimiento se mantendrá generalizado entre sectores, con un repunte particular en la actividad industrial, lo que llevaría a una expansión estimada de 1.5% en 2026.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

COPKAPITAL - La semana empieza con nerviosismo por la combinación de nuevos aranceles anunciados por el presidente estadounidense, Donald Trump, y los datos de inflación y PIB en Estados Unidos publicados el viernes. En México, comienza la semana en medio de tensiones internas tras recientes hechos de violencia.

* La moneda cotizaba en 17.2037 por dólar, con una depreciación de un 0.51% frente a los 17.1170 pesos del precio de referencia de LSEG del viernes.

MONEX - Hoy, el peso retrocede en sintonía con el repunte del billete estadounidense, lo que mitigó el sólido desempeño del crecimiento económico local al cierre de 2025. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17.11 y 17.27 respectivamente.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, ganó el viernes un 0.83%, a 71,436.55 puntos.

BANORTE - Prevemos un rango de operación semanal para el índice entre 70,000 y 73,000 puntos. Al cierre de la sesión GAP, Fibra Prologis, El Puerto de Liverpool y OMA presentarán sus resultados trimestrales. (Reporte de Noé Torres)