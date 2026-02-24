MERCADOS MEXICANOS: ¿qué dicen los analistas? 24 de febrero

CIUDAD DE MÉXICO, 24 feb (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 24 de febrero. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

* La inflación general de México aceleró en la primera quincena de febrero a un 3.92% a tasa interanual, por encima de lo previsto, informó el instituto de estadística, INEGI. El índice subyacente, no obstante, disminuyó inesperadamente a un 4.52%.

PANTHEON - Estos datos ofrecen un margen limitado, pero tangible, para que Banco de México continúe normalizando la política monetaria en el segundo trimestre, llevando la tasa de referencia hacia el 6.50%, siempre que las expectativas de inflación sigan bajando ligeramente.

Por ahora, la acción del próximo mes parece limitada.

GBM - Conforme avance 2026, los riesgos para la inflación continuarán al alza, manteniendo la inflación en un nivel ligeramente por arriba del actual.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

PEPPERSTONE - El mercado estará atento al discurso del presidente estadounidense, Donald Trump, en el marco del State of the Union. En el frente económico, se darán a conocer cifras de confianza del consumidor en Estados Unidos.

De igual forma, los inversionistas seguirán de cerca las apariciones de distintos consejeros de la Reserva Federal, entre los cuales destacan Raphael Bostic, Christopher Waller, Tom Barkin y Austan Goolsbee.

* La moneda cotizaba en 17.2836 por dólar, con una depreciación de un 0.13% frente a los 17.2620 pesos del precio de referencia de LSEG del lunes.

MONEX - Hoy, el peso continúa presionado a la baja, aunque una moderación del sentimiento de aversión al riesgo y el reporte de inflación quincenal en México lo mantienen contenido en un rango estrecho. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17.18 y 17.38 respectivamente.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, cayó el lunes un 1.12%, a 70.633,77 puntos.

BANORTE - En Estados Unidos, los futuros apuntan a una apertura positiva.

COPKAPITAL - Con el declive del lunes, el S&P/BMV IPC se acercó a un soporte técnico relevante en su promedio móvil de un mes (70.018 puntos). El incremento en el flujo de reportes trimestrales podría definir si este nivel actúa como piso de corto plazo o si el ajuste se profundiza (Reporte de Noé Torres)