MERCADOS MEXICANOS: ¿Qué dicen los analistas? 24 de noviembre

24 nov (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 24 de noviembre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

El Índice de Precios al Consumidor de México subió un 0.47% en la primera quincena de noviembre, dijo el Instituto de Estadística y Geografía (INEGI). El índice subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios porque elimina algunos productos de alta volatilidad, avanzó un 0.04% en el período.

BANAMEX- Una base de comparación menos favorable y aumentos recientes en tarifas de transporte urbano seguirán llevando a incrementos en la inflación anual no subyacente, que más que compensarían la disminución de la subyacente. Mantenemos nuestras estimaciones para la inflación anual general y subyacente al cierre de 2025 en 3.9% y 4.2%, respectivamente, y para 2026 en 4.3% y 4.2%, mismo orden.

GBM- El equipo de Análisis de GBM considera que la inflación continuará enfrentando ligeras presiones al alza en los últimos dos meses del año, debido sobre todo a factores cíclicos y estacionales dentro de sus componentes.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda doméstica cotizaba en 18.4371 por dólar, con una ganancia del 0.07% frente a los 18.4500 pesos del precio de referencia de LSEG del viernes.

MONEX- Hoy, el peso se favorece de la corrección del dólar, mientras los inversores evalúan el reporte de inflación quincenal en México y su implicación para las próximas decisiones de política monetaria de Banco de México.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, ganó el viernes un 0.3%, a 61.877,27 puntos.

BANORTE- Acumuló dos semanas cerrando con un balance negativo. No obstante, esperamos una recuperación tras consolidar en cierre sobre el soporte situado en los 61.400 puntos. En este contexto, la resistencia que deberá superar para fortalecer el impulso se ubica en los 62.500 enteros. Sugerimos mantener posiciones. El volumen de operación permanece por debajo del promedio de los últimos doce meses.

Los mercados accionarios inician la semana con sesgo positivo, destacando el impulso del sector tecnológico ante noticias favorables vinculadas al desarrollo de la IA en Asia y el aumento de la probabilidad de un recorte de tasas por el Fed. (Reporte de Manuel Farías)