MERCADOS MEXICANOS: ¿qué dicen los analistas? 25 de febrero

CIUDAD DE MÉXICO, 25 feb (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 25 de febrero. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

* La moneda cotizaba en 17,1570 por dólar, con una apreciación marginal de un 0,05% frente a los 17,1650 pesos del precio de referencia de LSEG del martes.

MONEX - Hoy, el peso gana terreno frente al dólar, en sintonía con la mayoría de las divisas de economías emergentes y con una menor aversión global al riesgo, mientras los inversores esperan más claridad sobre la trayectoria de las tasas de interés en México y Estados Unidos.

Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17,09 y 17,26 respectivamente.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, subió el martes un 0,43%, a 70.934,82 puntos.

BANORTE - La línea de precios podría mantener el sesgo de recuperación, la superación de los 71.000 enteros fortalecerá el rebote técnico. En este contexto, la resistencia que enfrentaría está ubicada en las 71.500 unidades. Por otro lado, el nivel de soporte se mantiene en los 70.400 puntos. Sugerimos mantener posiciones.

GBM - Los futuros de Wall Street operan en terreno positivo tras el discurso del presidente Donald Trump sobre el Estado de la Unión, que por ahora no ha generado una reacción significativa en los mercados. (Reporte de Noé Torres)