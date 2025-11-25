MERCADOS MEXICANOS: ¿Qué dicen los analistas? 25 de noviembre

25 nov (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 25 de noviembre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

El lunes se conoció que la inflación general de México repuntó en la primera mitad de noviembre por encima de las expectativas, después de dos quincenas en declive, en momentos en que el mercado apuesta a un nuevo recorte de la tasa de interés clave por parte del banco central antes de terminar el año.

El martes, en tanto, el instituto de estadísticas local informó que las ventas al menudeo de México no variaron en septiembre contra el mes previo. Las ventas al menudeo subieron un 3.3% en septiembre a tasa interanual.

En Estados Unidos, las ventas minoristas aumentaron en septiembre un 0.2% frente a agosto, por debajo de lo esperado, mientras que los precios al productor para la demanda final avanzaron un 0.3% en septiembre, en línea con las expectativas. Los datos se conocen después del cierre de Gobierno más largo en los registros, que atrasaron la información de cifras oficiales.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda doméstica cotizaba en 18.4420 por dólar, con un alza del 0.24% frente a los 18.4861 pesos del precio de referencia de LSEG del lunes.

MONEX- Hoy, el peso es favorecido por los datos económicos locales y la debilidad del dólar, mientras permanece un entorno de menor nerviosismo relacionado a la reunión de política monetaria de la Reserva Federal el 10 de diciembre.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, ganó el lunes un 1%, a 62.522,61 puntos.

BANORTE- Por segundo día terminó con un rendimiento favorable. Esperamos que la recuperación continúe, la superación de los 62.500 puntos establecerá una señal técnica favorable. En este contexto, la resistencia que enfrentará está ubicada en las 63.200 unidades. Por otro lado, el soporte se sitúa en los 61.400 enteros. Sugerimos mantener posiciones. El volumen de operación mejoró, superando el promedio de los últimos doce meses.

BANAMEX- Los principales índices accionarios en Estados Unidos mostraron movimientos positivos durante la sesión (del lunes), con los inversionistas digiriendo los datos económicos recientemente publicados y anticipando el cierre del año. El S&P 500 subió 1.5%, el Nasdaq 2.7% y el Dow Jones 0.4%. El avance en los mercados fue resultado de un aumento en las probabilidades de recortes a la tasa de referencia de la Fed y declaraciones de Trump con relación a las ventas de chips a China, así como la apertura al diálogo con su homónimo Chino Xi Jinping.

El sentimiento del mercado continúa influenciado por las expectativas sobre la política monetaria. Si bien los miembros de la Reserva Federal han mantenido un discurso relativamente restrictivo, el mercado comienza a descontar la posibilidad de recortes a la tasa. (Reporte de Manuel Farías)