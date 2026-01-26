MERCADOS MEXICANOS: ¿qué dicen los analistas? 26 de enero

CIUDAD DE MÉXICO, 26 ene (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 26 de enero. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

* La tasa de desempleo desestacionalizada de México fue de un 2.6% en diciembre, dijo el lunes el instituto nacional de estadísticas (INEGI), mientras que en la cifra no ajustada por estacionalidad se situó en un 2.4%.

GOLDMAN SACHS - En comparación con el mismo mes del año anterior, el empleo aumentó en 1.06 millones (1.8% interanual) y la población económicamente activa aumentó en 1.06 millones (1.7% interanual). Por lo tanto, la cifra de desempleados se mantuvo estable en 1.48 millones.

* La Reserva Federal de Estados Unidos dará a conocer el miércoles su decisión de política monetaria en una reunión ensombrecida por las amenazas hacia la independencia de la institución, a raíz de una investigación penal del Gobierno del presidente Donald Trump al jefe de la entidad, Jerome Powell.

COPKAPITAL - Arrancamos esta semana con los mercados en modo "cuidado", gracias al ruido político de Donald Trump y sus amenazas arancelarias. Pero hey, no todo es drama: la Fed se reúne el miércoles (sin cambios esperados en tasas), y los gigantes tech como Tesla, Microsoft y Meta sueltan sus reportes.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda local cotizaba en 17.3891 por dólar, con una apreciación de un 0.17% frente a los 17.3559 pesos del precio de referencia de LSEG del viernes.

MONEX - Hoy, el peso opera bajo presión a pesar de la debilidad del dólar, mientras los inversores evalúan los datos económicos locales y ajustan sus expectativas de política monetaria para Banxico. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en $17.33 y $17.42 respectivamente, en el mercado interbancario.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC interrumpió el viernes una racha de cinco jornadas de ganancias que lo llevaron a tocar un día antes un récord máximo histórico de 67,545.88 unidades y le permitió acumular un rendimiento semanal de alrededor del 1.5%.

BANORTE - Mercados accionarios, rendimientos de bonos gubernamentales y dólar a la baja. Cautela ante la especulación de una posible coordinación entre Japón y Estados Unidos para limitar la debilidad del yen, lo que repercute en los mercados globales ya que esta última moneda se usa como fondeo para diversas posiciones de riesgo. (Reporte de Raúl Cortés Fernández)