MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 26 de febrero
CIUDAD DE MÉXICO, 26 feb (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 26 de febrero. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.
ECONOMÍA
* La tasa de desempleo desestacionalizada de México fue de un 2.6% en enero, informó el jueves e instituto nacional de estadística. En la cifra no ajustada por estacionalidad, la tasa fue de un 2.7%.
GOLDMAN SACHS - De cara al futuro, prevemos que un crecimiento de la actividad real por debajo de la tendencia impacte gradualmente las condiciones del mercado laboral.
ACTIVTRADES - Es posible que el Producto Interno Bruto (PIB) aumente más de un 1% durante el primer semestre del 2026 en México, debido a que las exportaciones traen un impulso alcista desde el año pasado.
Sin embargo, el consumo debe mantenerse fuerte y la inflación bajo control, ya que, si la inflación se niega a bajar, lo más probable es que las tasas de interés se mantengan altas y eso sería un lastre para el crecimiento económico.
DEUDA, MONEDA Y BOLSA
* La moneda cotizaba en 17.1668 por dólar, con una depreciación marginal de un 0.04% frente a los 17.1595 pesos del precio de referencia de LSEG del miércoles.
MONEX - Hoy, el peso presenta un modesto retroceso ante un dólar que se estabiliza al alza, mientras los inversores asimilan el reporte de empleo local. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17.12 y 17.27 respectivamente.
* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, ganó el miércoles un 0.30%, a 71,144.35 puntos.
GBM - Los futuros de Wall Street registran ligeras caídas, en un entorno de cautela tras los resultados de Nvidia y Salesforce, que no lograron disipar del todo los temores sobre una economía de IA sobrecalentada.
BANORTE - Cemex anunció la adquisición de una compañía en Estados Unidos de menor escala previo al Cemex Day de hoy. (Reporte de Noé Torres)