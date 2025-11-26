MERCADOS MEXICANOS: ¿Qué dicen los analistas? 26 de noviembre

26 nov (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 26 de noviembre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

Los inversores estarán atentos a una serie de datos y reportes a divulgarse durante la sesión. En Estados Unidos se conocerán las solicitudes de seguro por desempleo y órdenes de bienes duraderos. La Reserva Federal divulgará su denominado Libro Beige.

A nivel local, los ojos estarán puestos en el Informe Trimestral del Banco de México.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda doméstica cotizaba en 18.3730 por dólar, con una ganancia del 0.09% frente a los 18.3890 pesos del precio de referencia de LSEG del martes.

MONEX- Hoy, el peso es impulsado por las expectativas optimistas de los inversores sobre un posible recorte a la tasa de interés por parte de la FED durante diciembre.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, ganó el martes un 1.1%, a 63.214,56 puntos.

BANORTE- Acumuló tres sesiones subiendo. Consideramos que la recuperación prevalecerá, luego de superar los 62.500 puntos. En este contexto, la resistencia que pondrá a prueba está ubicada en las 63.700 unidades. Por otro lado, el soporte se localiza en los 62.000 enteros. Sugerimos mantener posiciones.

Mercados accionarios positivos, rendimiento de los bonos soberanos al alza y el dólar operando con pérdidas. Hay apetito por riesgo ante optimismo por un nuevo recorte en tasas por parte de la Reserva Federal en diciembre y preocupaciones más contenidas sobre el sector tecnológico. (Reporte de Manuel Farías)