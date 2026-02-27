MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 27 de febrero

CIUDAD DE MÉXICO, 27 feb (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre ‌los mercados mexicanos ‌y la ⁠economía. A continuación, un resumen de los reportes del 27 de febrero. Las opiniones reflejadas ​no representan ⁠puntos ⁠de vista de Reuters.

ECONOMÍA

BANAMEX - En su informe trimestral, Banco de ​México revisó al alza el Producto Interno Bruto (PIB) para 2026 ‌a un 1.6% (desde el 1.1% ​previo) y para 2027 ​se mantuvo en un 2.0%.

La mayoría de la Junta de Gobierno mantuvo mensajes significativamente "paloma", lo que confirma su urgencia por retomar los recortes. Vemos tres disminuciones de 25 puntos base a partir de ​marzo, con la tasa terminal en un 6.25%.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* ⁠La moneda cotizaba en 17.2247 por dólar, con una depreciación de un 0.20% ‌frente a los 17.1900 pesos del precio de referencia de LSEG del jueves.

MONEX - Hoy, el peso se favorece del debilitamiento del billete estadounidense, a pesar de que el saldo de la balanza comercial local cayó al inicio del año, derivado ‌de un repunte de las importaciones. Los niveles de soporte y resistencia ⁠se ubican en 17.10 y 17.28 respectivamente.

* El ‌principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, subió ⁠el jueves un 0.35%, a ⁠71,390.10 puntos.

COPKAPITAL - El mercado mexicano muestra una fuerza relativa notable. Si logra cerrar con ganancia por arriba del 5.0% en el mes, podríamos ver una entrada de flujos hacia empresas rezagadas ‌a principios de marzo.

BANORTE - ​Hoy es el último día para que reporten las compañías sus cifras del cuarto trimestre. Ayer Grupo Televisa presentó cifras mixtas, y se encuentra analizando una inversión ‌relevante en el sector de telecomunicaciones. (Reporte de Noé Torres)