MERCADOS MEXICANOS: ¿Qué dicen los analistas? 27 de noviembre

27 nov (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del jueves 27 de noviembre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

México registró un superávit de 1.411 millones de dólares en la balanza comercial desestacionalizada de octubre, dijo el jueves el instituto de estadísticas.

ITAÚ- La balanza comercial mejor de lo esperado en octubre se produjo tras una serie de sólidos datos externos. La publicación de hoy mostró un aumento marginal de las exportaciones, especialmente en el sector manufacturero no automotriz. Las exportaciones netas son un importante motor del crecimiento económico en el tercer trimestre de 2025, aunque menos que en el primer trimestre. La incertidumbre en torno a la relación comercial de México con EE. UU. seguirá afectando los flujos comerciales hasta que comience la renegociación definitiva del T-MEC antes del 1 de julio de 2026. De cara al futuro, las exportaciones petroleras se verán influenciadas por las políticas nacionales relacionadas con la soberanía nacional y la dinámica de los precios del petróleo, mientras que se espera que las exportaciones manufactureras se mantengan en niveles elevados.

KAPITAL BANK- En el acumulado enero a octubre, la balanza comercial registró un déficit de 2.321 mdd, muy por debajo del déficit de 19.683 mdd observado en el mismo periodo de 2024. En este contexto, no podemos descartar que la balanza comercial pueda cerrar 2025 en equilibrio o incluso con un ligero superávit.

Los mercados de Estados Unidos permanecerán cerrados por el feriado del Día de Acción de Gracias.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda doméstica cotizaba en 18.3333 por dólar, con un alza del 0.06% frente a los 18.3440 pesos del precio de referencia de LSEG del miércoles.

MONEX- Hoy, el peso presenta pocos movimientos, considerando el bajo volumen de operaciones dado el feriado estadounidense, aunque los datos económicos locales muestran una resiliencia de las exportaciones.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, finalizó estable el miércoles a 63.242,71 puntos.

BANORTE- Mercados accionarios con pocos cambios, después de un rally de cuatro días ante un menor nerviosismo por las valuaciones en IA. En EE. UU. no habrá actividad debido al feriado por el 'Día de Acción de Gracias', lo que afectará el volumen de operación en el resto de las bolsas.

