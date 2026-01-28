MERCADOS MEXICANOS: ¿qué dicen los analistas? 28 de enero

CIUDAD DE MÉXICO, 28 ene (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 28 de enero. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

BANAMEX - En línea con lo esperado, Banco de México anticipa recortes adicionales luego de una pausa para evaluar los efectos de impuestos y aranceles en su Programa Monetario 2026 publicado el martes.

Hay claras incongruencias al no reflejar datos observados ni su propio análisis sobre el impacto de choques de precios en sus pronósticos de inflación.

Esto se agrega a que llevamos varios años alertando sobre los riesgos para la credibilidad de Banxico de sacrificar sus pronósticos de inflación en un esfuerzo por anclar las expectativas sobre esta.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

COPKAPITAL - Este miércoles concentra la atención global en las reuniones de política monetaria en Estados Unidos, Canadá y Brasil, donde el consenso anticipa que las tasas de interés se mantendrán sin cambio.

* La moneda cotizaba en 17.1561 por dólar, con una depreciación de un 0.16% frente a los 17.1290 pesos del precio de referencia de LSEG del martes.

MONEX - Hoy el peso retrocede tras haber marcado en la sesión previa su nivel más bajo desde junio de 2024, apoyado entonces por la caída del dólar. En el mercado interbancario, el soporte se ubica en 17.09 y la resistencia en 17.23.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, subió el martes un 0.25%, a un récord máximo de cierre de 68.877,64 puntos.

BANORTE - La cementera GCC sorprendió en rentabilidad y presentó una guía positiva para 2026, con un alza de EBITDA de un dígito medio. El reporte debería ser bien recibido. El gigante minero Grupo México mostró una amplia expansión en márgenes, apoyado por precios de metales elevados, mayores volúmenes y menor cash-cost neto.

GBM - Los futuros de Wall Street abren con ligeros avances, mientras los inversionistas esperan la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, donde el consenso anticipa que la tasa se mantendrá en 3.50-3.75%. (Reporte de Noé Torres)