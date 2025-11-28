MERCADOS MEXICANOS: ¿Qué dicen los analistas? 28 de noviembre

28 nov (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del viernes 28 de noviembre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

La tasa de desempleo desestacionalizada de México se ubicó en un 2,6% en octubre, dijo el viernes el instituto nacional de estadísticas. En la cifra no ajustada por estacionalidad, la tasa de desempleo fue de un 2,6% en octubre, según el INEGI.

Los mercados en Estados Unidos, referencia para las plazas mundiales, operarán con horario reducido el viernes tras la festividad del Día de Acción de Gracias.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda doméstica cotizaba en 18,3240 por dólar, con una ganancia del 0,13% frente a los 18,3483 pesos del precio de referencia de LSEG del jueves.

MONEX- Hoy, el peso continúa favorecido por las expectativas de normalización monetaria por parte de los miembros de la FED, así como por los datos económicos locales.

BANAMEX- El USD se ha mantenido estable tras una tendencia de depreciación en el 1er semestre de 2025, y no hemos observado efectos en el peso mexicano por los recortes de tasas de Banxico, lo que ha propiciado la estabilidad del USD-MXN. Si bien persisten los riesgos de depreciación debido a la revisión del TMEC, prevemos que el dólar USD-MXN se ubicará en 18,5 para fin de año 2025 y en 19,4 para finales del 2026 (desde 18,8 y 19,7).

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, cayó un 0,9%, a 62.694,73 puntos.

BANORTE- Terminó con un rendimiento negativo. Sin embargo, el escenario de recuperación prevalece, tras seguir consolidando sobre los 62.500 puntos. En este contexto, la resistencia que tendrá que romper para fortalecer el impulso está ubicada en las 63.700 unidades. Por otro lado, el soporte se localiza en los 62.250 enteros. Sugerimos mantener posiciones. Esperamos un bajo volumen de operación.

BANAMEX- En el ámbito local, el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores cerró en terreno negativo, al regresar a la referencia de las 62.700 unidades, por lo que se mantiene en el canal de alza de largo plazo, en una sesión con baja operatividad ante el cierre de sus pares en EUA. Hacia delante, no se descartan movimientos mixtos en el corto plazo. (Reporte de Manuel Farías)