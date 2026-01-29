MERCADOS MEXICANOS: ¿qué dicen los analistas? 29 de enero

CIUDAD DE MÉXICO, 29 ene (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 29 de enero. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

BANAMEX - Este verano llega la Copa del Mundo con 13 partidos de fútbol en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Estimamos presiones de precios temporales en hoteles, servicios de alimentación y transporte aéreo, concentradas en junio y julio, sumando 35,8 pb a la inflación en ese periodo.

Para cierre de 2026 ahora proyectamos la inflación general y subyacente en un 4,2% y un 4,3% (frente al 4,2% y 4,1%) ante la reversión parcial de algunos de estos incrementos y efectos de segundo orden acotados.

También anticipamos un impacto modesto al alza en la actividad económica, derivado principalmente de hospedaje y, en menor medida, de servicios como alimentos, bebidas y transporte, sumando 0,1 pp al crecimiento del PIB de 2026, que ahora estimamos en un 1,6%.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda cotizaba en 17,1590 por dólar, con una apreciación de un 0,16% frente a los 17,1860 pesos del precio de referencia de LSEG del miércoles.

MONEX - Hoy, el peso se consolida cerca de su nivel más bajo desde junio de 2024, ante la fuerte caída del dólar en las últimas sesiones. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17,08 y 17,23 respectivamente.

BANORTE - Prevemos que el sesgo de recuperación continúe, la perforación de la resistencia ubicada en 17,10 fortalecerá la apreciación. En este sentido, el siguiente técnico inferior que enfrentará es el psicológico de los 17,00. Por otro lado, el nivel que servirá de soporte se sitúa en 17,25. Sugerimos mantener posiciones.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, subió el miércoles un 1,57%, a un nuevo récord máximo de cierre de 69.959,73 puntos.

COPKAPITAL - El "rally" sigue siendo excepcional: el índice ha marcado 10 nuevos máximos históricos en lo que va de 2026. No obstante, operar en terreno desconocido exige cautela. Con el IPC en los 69.959 puntos, la distancia frente a sus promedios móviles se ha ampliado, elevando la probabilidad de una toma de utilidades técnica, especialmente si el sector tecnológico en EEUU no logra extender el optimismo tras los reportes de ayer.

GBM - Los futuros de Wall Street inician la sesión en terreno positivo, luego de que ayer la Reserva Federal decidió mantener la tasa en su nivel actual de 3,50-3,75%, en línea con las expectativas del mercado. (Reporte de Noé Torres)