MERCADOS MEXICANOS: ¿Qué dicen los analistas? 3 de diciembre

ECONOMÍA

La inversión de las empresas en México cayó un 0,3% en septiembre frente a agosto, dijo el miércoles el instituto de estadísticas. La inversión fija bruta cayó un 6,7% en septiembre a tasa anual, según el reporte mensual del Instituto de Estadística y Geografía (INEGI).

Los inversores aguardan para la jornada datos de empleo de Estados Unidos.

Los mercados siguen con fuertes apuestas a un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal la próxima semana y con expectativas de que el asesor económico de la Casa Blanca Kevin Hassett se convertiría en el nuevo presidente de la Fed.

El índice dólar retrocedía el miércoles.

ING- La respuesta del mercado a la inclinación moderada de Hassett es un dólar más débil, una curva de rendimiento más empinada y un repunte en activos de riesgo.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda doméstica cotizaba en 18,2491 por dólar, con un alza del 0,14% frente a los 18,2750 pesos del precio de referencia de LSEG del martes.

MONEX- Hoy, el peso se favorece por la debilidad del dólar y un resultado mejor al esperado por parte de las cifras de inversión fija bruta local.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, ganó el martes un 0,42%, a 63.820,61 puntos.

ACTINVER- Las ganancias acumuladas del año se sostuvieron en +28,90%. Por emisoras, 20 de las 35 que componen el índice terminaron en terreno positivo, siendo Femsa, Bimbo y Alfa las de mayores avances, mientras que, a la baja, Kimberly-Clark, Peñoles y Quálitas fueron las de mayor rezago.

BANORTE- Cerró con un rendimiento positivo. Consideramos que tiene espacio para ampliar la recuperación, la resistencia más importante que tendrá que romper para fortalecer el rebote técnico está ubicada en las 64.400 unidades. El soporte que tendrá que respetar se localiza en los 62.800 enteros. Sugerimos mantener posiciones. (Reporte de Manuel Farías)