MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 3 de febrero
CIUDAD DE MÉXICO, 3 feb (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 3 de febrero. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.
ECONOMÍA
PANTHEON - Esperamos que Banco de México mantenga la tasa clave de interés sin cambios en un 7.0% esta semana. Es probable que haga una pausa a su ciclo de recortes, ya que la inflación subyacente se mantiene persistente y los recientes cambios en impuestos y aranceles añaden riesgos alcistas a corto plazo.
Las autoridades preferirán preservar la credibilidad y reevaluar la política monetaria antes de aplicar nuevas medidas expansivas, dado que el crecimiento económico se está estabilizando y la incertidumbre externa es elevada.
DEUDA, MONEDA Y BOLSA
* La moneda cotizaba en 17.3098 por dólar, con una apreciación de un 0.48% frente a los 17.3930 pesos del precio de referencia de LSEG del lunes.
MONEX - Hoy, el peso se mantiene presionado ante la corrección del billete estadounidense y una agenda económica ligera. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17.20 y 17.50 respectivamente, en el mercado interbancario.
BANORTE - Esperamos que la recuperación prevalezca, luego de fallar en superar el soporte ubicado en 17.45. En este sentido, el nivel de resistencia que podría enfrenar está ubicada en 17.28. Sugerimos mantener posiciones.
* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, se hundió el viernes un 2.72%, a 67,598.95 puntos. El mercado permaneció cerrado el lunes por un feriado local.
COPKAPITAL - Esperamos que la bolsa se recupere del susto del fin de semana, mientras empiezan a publicarse los reportes del cuarto trimestre de 2025.
GBM - Los futuros de Wall Street operan mixtos después de un inicio de semana positivo.
Los mercados se recuperan parcialmente de las pérdidas del viernes, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, nominó a Kevin Warsh para sustituir a Jerome Powell al frente de la Reserva Federal, movimiento que presionó a metales y criptomonedas. (Reporte de Noé Torres)