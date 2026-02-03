MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 3 de febrero

CIUDAD DE MÉXICO, 3 feb (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados ⁠mexicanos y la economía. A ⁠continuación, un resumen de los reportes del 3 de febrero. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

PANTHEON - ⁠Esperamos que ‌Banco ​de México mantenga la tasa clave de interés sin cambios en un ​7.0% esta semana. Es probable que haga una pausa a su ‌ciclo de recortes, ya que la inflación subyacente ‌se mantiene persistente y ​los recientes cambios en impuestos y aranceles añaden riesgos alcistas a corto plazo.

Las autoridades preferirán preservar la credibilidad y reevaluar la política monetaria antes de aplicar nuevas medidas expansivas, dado que el crecimiento económico se está estabilizando y la incertidumbre externa es elevada.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda cotizaba en 17.3098 por dólar, con ⁠una apreciación de un 0.48% frente a los 17.3930 pesos del precio de referencia de LSEG ​del lunes.

MONEX - Hoy, el peso se mantiene presionado ante la corrección del billete estadounidense y una agenda económica ligera. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17.20 y 17.50 respectivamente, en el mercado interbancario.

BANORTE - Esperamos que la recuperación prevalezca, luego de fallar en superar el soporte ubicado en ⁠17.45. En este sentido, el nivel de resistencia que podría enfrenar está ubicada en ​17.28. Sugerimos mantener posiciones.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, se hundió el viernes un 2.72%, a 67,598.95 puntos. El mercado permaneció cerrado el lunes ‍por un feriado local.

COPKAPITAL - Esperamos que la bolsa se recupere del susto del fin de semana, mientras empiezan a publicarse los reportes del cuarto trimestre de 2025.

GBM - Los futuros de Wall Street operan mixtos después de un inicio de semana positivo.

Los ​mercados se recuperan parcialmente de las pérdidas del viernes, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, nominó a Kevin Warsh para sustituir a Jerome Powell al frente de la Reserva ‍Federal, movimiento que presionó a metales y criptomonedas. (Reporte de Noé Torres)