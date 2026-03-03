MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 3 de marzo

CIUDAD DE MÉXICO, 3 mar (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan ‌sobre los ‌mercados ⁠mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 3 de marzo. ​Las opiniones ⁠reflejadas ⁠no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

BANAMEX - Después de ​la caída de un 4.6% de 2025 de ‌las remesas a México, anticipamos un ​aumento del 3.0% ​para 2026, favorecido por una mayor estabilidad estimada del mercado laboral estadounidense.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda cotizaba en 17.5260 por dólar, con una depreciación de un 1.32% frente a ​los 17.2980 pesos del precio de referencia de LSEG del lunes.

MONEX - ⁠Hoy, el peso extiende las pérdidas a medida que las tensiones ‌en Medio Oriente presionan a los activos de mayor exposición al riesgo.

BANORTE - Prevemos que la presión ascendente continúe, la superación del promedio móvil de 50 días en 17.51 fortalecerá la depreciación. En este contexto, el apoyo que ‌podría enfrentar se localiza en 17.60. Por su parte, la ⁠resistencia está ubicada en 17.38. Sugerimos mantener posiciones.

* ‌El principal índice de la bolsa, el ⁠S&P/BMV IPC, cayó el lunes un ⁠1.15%, a 70,584.75 puntos.

COPKAPITAL - Será clave que logre sostenerse sobre esta zona para evitar una corrección hacia el soporte técnico cercano a 68,200 puntos.

GBM - Los futuros en ‌Estados Unidos operan ​con pérdidas ante el riesgo de una expansión del conflicto en Medio Oriente, que amenaza las exportaciones de petróleo y gas y podría ‌generar nuevas disrupciones en las cadenas globales de suministro.