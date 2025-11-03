MERCADOS MEXICANOS: ¿Qué dicen los analistas? 3 de noviembre

CIUDAD DE MÉXICO, 3 nov (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 3 de noviembre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de LA NACION.

* El banco central mexicano (Banxico) publica durante la jornada el resultado de la encuesta mensual con analistas del sector privado y el reporte del mes de septiembre de las remesas provenientes del exterior.

ECONOMÍA

ITAU - Anticipamos algunas distorsiones debido a la incertidumbre migratoria y posibles cambios en la normativa sobre remesas. No obstante, se espera que los niveles se mantengan relativamente altos.

* El jueves, el banco central anunciará su decisión de política monetaria, ante la expectativa generalizada en el mercado de que opte por un nuevo recorte de la tasa de interés ante la desaceleración de la inflación y el débil desempeño de la economía, como mostró el viernes un sondeo de Reuters.

COPKAPITAL - El Banco de México (Banxico) celebrará su reunión de política monetaria el jueves 6 de noviembre, donde el consenso del mercado anticipa una baja de 25 puntos base en la tasa de interés, a 7,25%. Un día después se conocerá la inflación de octubre. En la antesala, se divulgarán la confianza del consumidor de octubre y la inversión fija bruta de agosto.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda cotizaba en 18,4992 por dólar, con una apreciación de un 0,23% frente a los 18,5420 pesos del precio de referencia de LSEG del viernes.

MONEX - En la sesión overnight, el tipo de cambio USD/MXN mostró volatilidad bajista y ahora cotiza en US$18,52, lo que implica una apreciación del peso en 0,18% respecto al cierre previo (un retroceso semanal de 0,64% y una pérdida de 0,66% respecto al mes previo).

Hoy, el peso recupera terreno, a pesar del fortalecimiento del dólar ante sus principales contrapartes, mientras que los inversores esperan conocer el reporte local de remesas durante el día.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, culminó la semana con un sólido rendimiento acumulado de 2,66%, pese a caer el viernes un 0,19% a 62.769,18 puntos.

BANORTE - Cerró la semana con el mejor rendimiento desde septiembre. Esperamos que el sesgo de recuperación prevalezca, ya que sigue consolidando sobre un nivel de Fibonacci en los 62.400 enteros.

En este sentido, la resistencia que tendrá que romper para fortalecer el impulso se sitúa en los 63.540 puntos. Por su parte, el soporte está ubicado en los 61.860 enteros.

Sugerimos mantener posiciones. El volumen de operación superó el promedio de los últimos doce meses. (Reporte de Raúl Cortés Fernández)