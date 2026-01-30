MERCADOS MEXICANOS: ¿qué dicen los analistas? 30 de enero

CIUDAD DE MÉXICO, 30 ene (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 30 de enero. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

* El Producto Interno Bruto (PIB) creció un 0.8% en el cuarto trimestre, de acuerdo con cifras desestacionalizadas preliminares divulgadas el viernes por el instituto nacional de estadística, INEGI. A tasa interanual, la economía avanzó un 1.6% en cifras originales.

En todo el 2025, la expansión fue del 0.7%

MOODY'S ANALYTICS - La economía mexicana se desaceleró por cuarto año consecutivo en 2025, aunque al final del año experimentó una cierta recuperación que le permitió mantener la cabeza fuera del agua. A pesar de que la economía evitó una recesión, el crecimiento se quedó por debajo de 1%.

BANAMEX - Anticipamos que en 2026 continuará la recuperación de la actividad económica, si bien a un ritmo moderado, con un crecimiento del PIB de 1.6%, con lo que acumularía tres años consecutivos por debajo de su promedio del periodo 2000-2018 de 1.9%.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

GBM - Los mercados arrancan la sesión con pérdidas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció a Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal, un perfil percibido como de línea más dura que otros aspirantes, lo que eleva las expectativas de menos recortes de tasas hacia adelante.

* La moneda cotizaba en 17.2817 por dólar, con una depreciación de un 0.38% frente a los 17.2160 pesos del precio de referencia de LSEG del jueves.

MONEX - Hoy, el peso se mantiene presionado ante la corrección del billete estadounidense y una agenda económica robusta. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17.10 y 17.40 respectivamente, en el mercado interbancario.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, cayó el jueves un 0.67%, a 69,492.43 puntos, después de haber alcanzado un nuevo máximo nivel histórico cercano a 70,500 unidades.

BANORTE - Prevemos que el S&P/BMV IPC tiene espacio de ampliar el sesgo de baja. En este contexto, el soporte que podría enfrentar está ubicado en los 68,500 puntos. La resistencia se sitúa en los 70,500 puntos. Sugerimos mantener posiciones.

COPKAPITAL - En el corto plazo, la volatilidad seguirá, pero mientras los índices respeten promedios móviles, el sesgo de fondo se mantiene constructivo. (Reporte de Noé Torres)