MERCADOS MEXICANOS: ¿Qué dicen los analistas? 4 de diciembre

4 dic (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del jueves 4 de diciembre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

El número de personas que pidió ayudas estatales por desempleo en Estados Unidos se situó la semana pasada en 191.000, por debajo de lo previsto, dijo el Departamento de Trabajo de Estados Unidos el jueves. La cifra de la semana previa fue revisada al alza, a 218.000, frente a una estimación anterior de 216.000.

En la víspera, se conoció que las nóminas privadas estadounidenses disminuyeron inesperadamente en noviembre, mostró el miércoles el informe de empleo ADP. Hubo 32.000 puestos de trabajo menos entre los empleadores privados el mes pasado, tras un aumento revisado al alza de 47.000 en octubre.

ING- Tras la caída de 32.000 puestos en las nóminas de ADP de ayer, un recorte de la Fed la próxima semana parece aún más probable.

Nuestra opinión sigue siendo que los datos justificarán dos recortes más a principios del próximo año, lo que refuerza nuestra opinión de que el dólar no se recuperará ni siquiera en el primer trimestre, estacionalmente favorable.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda doméstica cotizaba en 18.2517 por dólar, con una ganancia del 0.16% frente a los 18.2811 pesos del precio de referencia de LSEG del miércoles.

MONEX- Hoy, el peso continúa favorecido por el retroceso del dólar, mientras persiste el optimismo de los inversores sobre la próxima decisión de política monetaria de la FED.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, cayó un 0.3% a 63.597,44 puntos.

BANORTE- Cerró con un rendimiento negativo. Sin embargo, prevalece el escenario de recuperación, la resistencia más importante que tendrá que romper para fortalecer el rebote técnico está ubicada en las 64.400 unidades. Por otro lado, el soporte se localiza en los 62.800 enteros. Sugerimos mantener posiciones.

BANAMEX- El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores registró una pausa dentro del canal de alza, por lo que no se descartan movimientos mixtos sin señales de cambio de tendencia. (Reporte de Manuel Farías)