MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 4 de febrero

CIUDAD DE MÉXICO, 4 feb (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre ⁠los mercados mexicanos ⁠y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 4 de febrero. Las opiniones ⁠reflejadas no ‌representan ​puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

BANAMEX - En todo 2025 las remesas ​sumaron 61,791 millones de dólares, una caída anual del ‌4.6%, siendo el primer retroceso desde ‌2013. Para este año ​prevemos una ligera recuperación de las remesas, de un 3.0% en dólares nominales.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda cotizaba en 17.2516 por dólar, con una apreciación de un 0.13% frente a los 17.2290 pesos del precio de referencia de LSEG del martes.

MONEX - Hoy, ⁠el peso presenta ganancias marginales, a la espera de las cifras de ​empleo en Estados Unidos. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17.13 y 17.40 respectivamente.

BANORTE - Consideramos que la recuperación continúe, la perforación de los 17.18 establecerá una señal favorable. En este sentido, la resistencia que enfrentará está ubicada ⁠en 17.10. Por otro lado, el apoyo se sitúa en 17.33. ​Sugerimos mantener posiciones.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, subió el martes un 3.16%, a 69,735.06 puntos.

COPKAPITAL - En el ‍corto plazo, el mercado seguirá muy sensible a los datos de servicios, especialmente en Estados Unidos, así como a los resultados trimestrales. En México, el IPC podría tener una corrección técnica después de ​la fuerte alza de ayer.

GBM - Los futuros de Wall Street van positivos esta mañana después de que ayer los mercados cerraron a la baja, presionados por ‍el desempeño del sector tecnológico. (Reporte de Noé Torres)