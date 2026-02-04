MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 4 de febrero
CIUDAD DE MÉXICO, 4 feb (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 4 de febrero. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.
ECONOMÍA
BANAMEX - En todo 2025 las remesas sumaron 61,791 millones de dólares, una caída anual del 4.6%, siendo el primer retroceso desde 2013. Para este año prevemos una ligera recuperación de las remesas, de un 3.0% en dólares nominales.
DEUDA, MONEDA Y BOLSA
* La moneda cotizaba en 17.2516 por dólar, con una apreciación de un 0.13% frente a los 17.2290 pesos del precio de referencia de LSEG del martes.
MONEX - Hoy, el peso presenta ganancias marginales, a la espera de las cifras de empleo en Estados Unidos. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17.13 y 17.40 respectivamente.
BANORTE - Consideramos que la recuperación continúe, la perforación de los 17.18 establecerá una señal favorable. En este sentido, la resistencia que enfrentará está ubicada en 17.10. Por otro lado, el apoyo se sitúa en 17.33. Sugerimos mantener posiciones.
* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, subió el martes un 3.16%, a 69,735.06 puntos.
COPKAPITAL - En el corto plazo, el mercado seguirá muy sensible a los datos de servicios, especialmente en Estados Unidos, así como a los resultados trimestrales. En México, el IPC podría tener una corrección técnica después de la fuerte alza de ayer.
GBM - Los futuros de Wall Street van positivos esta mañana después de que ayer los mercados cerraron a la baja, presionados por el desempeño del sector tecnológico. (Reporte de Noé Torres)