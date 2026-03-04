MERCADOS MEXICANOS: ¿qué dicen los analistas? 4 de marzo

CIUDAD DE MÉXICO, 4 mar (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 4 de marzo. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

* La moneda cotizaba en 17.5555 por dólar, con una apreciación de un 0.83% frente a los 17.7030 pesos del precio de referencia de LSEG del martes.

MONEX - hoy, el peso corrige parte del retroceso de la sesión previa, ante rumores de que Irán estaría buscando un diálogo para concluir el conflicto armado. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17.46 y 17.84 respectivamente, en el mercado interbancario.

BANAMEX - El choque global tendría un impacto limitado para México sobre precios de energéticos y finanzas públicas. sin embargo, el peso se ha depreciado fuertemente, limitando el margen de maniobra de Banco de México durante el ciclo de recortes.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, cayó el martes un 3.04%, a 68,436.26 puntos.

GBM - Los futuros en Estados Unidos regresan con cautela a terreno positivo, mientras el petróleo recorta parte de sus ganancias después de que The New York Times informó que operativos iraníes habían propuesto discutir los términos para poner fin al conflicto.

COPKAPITAL - Los precios del petróleo siguen subiendo, aunque en forma más moderada, a niveles de 76.50 dólares por barril, aunque el alza se ha moderado recientemente, pero la incertidumbre continúa mientras no se logre un acuerdo entre los países en conflicto.

En este contexto, no parece momento para tomar decisiones aceleradas ni reaccionar de manera impulsiva ante la volatilidad, pero si es momento de vigilancia estratégica. (Reporte de Noé Torres)