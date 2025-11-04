MERCADOS MEXICANOS: ¿Qué dicen los analistas? 4 de noviembre

CIUDAD DE MÉXICO, 4 nov (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 4 de noviembre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de LA NACION.

ECONOMÍA

BANAMEX - Para 2025 ahora estimamos la inflación general en un 3.9% (4.0% antes) y la subyacente la seguimos proyectando en un 4.2%. A inicios de 2026 aumentaría la inflación por efectos de impuestos y aranceles, así como por el aumento al salario mínimo.

Así, proyectamos para el cierre de 2026 la inflación general en un 4.3% y la subyacente en un 4.2%. Consideramos que Banco de México actuará con prudencia, pausando los recortes a la tasa de interés en el primer trimestre de 2026.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda cotizaba en 18.6111 por dólar, con una depreciación de un 0.64% frente a los 18.4920 pesos del precio de referencia de LSEG del lunes.

MONEX - Hoy, el peso es afectado por el fortalecimiento del dólar y al aumento de la demanda por refugio, ya que el rendimiento de los bonos estadounidenses permanece bajo presión.

BANORTE - Esperamos que la presión de alza continúe, la superación del promedio móvil de 100 días en 18.61 fortalecerá la depreciación. En este contexto, el apoyo que enfrentaría está ubicado en 18.75. Por otro lado, la resistencia está ubicada en 18.50. Sugerimos mantener posiciones.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, cayó el lunes un 0.98%, a 62.153,30 puntos.

COPKAPITAL - El S&P/BMV IPC acumuló tres sesiones a la baja, aunque aún se mantiene por encima del soporte de su promedio móvil de un mes (61.634 puntos). Los inversionistas se mantienen expectantes ante la decisión de Banco de México el jueves.

GBM - Los futuros en Wall Street retroceden pese a los sólidos resultados de Palantir, cuyo aumento de guía no logró sostener el impulso del rally ligado a la inteligencia artificial. (Reporte de Noé Torres)