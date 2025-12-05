MERCADOS MEXICANOS: ¿Qué dicen los analistas? 5 de diciembre

5 dic (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del viernes 5 de diciembre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

El índice de confianza del consumidor desestacionalizado en México se ubicó en 44.2 en noviembre, dijo el viernes el instituto de estadísticas, mientras que el dato no ajustado por estacionalidad fue de 44.0 puntos durante el mes.

ACTINVER- Con el recorte esperado del 10 de diciembre, la tasa en Estados Unidos terminará el año en 3.75%. El 18 de diciembre será el turno para Banco de México, donde esperamos que recorte su tasa en 25 pb, cerrando ésta en 7.00%.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda doméstica cotizaba en 18.1864 por dólar, con un alza del 0.21 frente a los 18.2250 pesos del precio de referencia de LSEG del jueves.

MONEX- En la sesión overnight, el tipo de cambio USD/MXN mostró volatilidad bajista... Hoy, el peso alcanza un nuevo mínimo interanual en $18.17 spot, gracias a un entorno de mayor apetito por riesgo, que ha impulsado a la mayoría de las divisas de economías emergentes, dadas las expectativas de los inversores para la política monetaria de la FED.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, ganó un 0.2%, a 63.714,86 puntos.

BANAMEX- En el ámbito local, el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores cerró en terreno positivo de manera marginal, al permanecer por arriba de la referencia de 63.700 unidades, por lo que se mantiene dentro del canal de alza de largo plazo, sin descartar movimientos mixtos hacia delante.

BANORTE- Consideramos que el escenario de recuperación prevalece, la resistencia más importante que podría enfrentar está ubicada en las 64.400 unidades. Por otro lado, el soporte que deberá respetar se localiza en los 62.800 enteros. Sugerimos mantener posiciones.

BX+- Los principales índices accionarios de EE.UU. cerraron con ligeras ganancias, mientras la atención se mantiene en la decisión de política monetaria que el Fed anunciará la próxima semana. Las apuestas por un recorte en la tasa continúan elevadas, a pesar de la disminución en las solicitudes de seguro por desempleo reportada