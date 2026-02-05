MERCADOS MEXICANOS: ¿qué dicen los analistas? 5 de febrero

CIUDAD DE MÉXICO, 5 feb (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 5 de febrero. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

* Banco de México dará a conocer su primera decisión de política monetaria del año.

ITAÚ - Esperamos que la Junta de Gobierno mantenga la tasa clave de interés sin cambios, lo que refuerza nuestra previsión de un recorte adicional de 25 puntos básicos en mayo, hasta una tasa terminal del 6.75%.

BANAMEX - Proyectamos que el tono del comunicado sea ligeramente más "halcón" que en el pasado, lo que respondería, por un lado, a que la inflación se habría acelerado fuertemente en la primera quincena de enero, y por otro lado, a que anticipamos que ajustarán finalmente el periodo en el que proyectan la convergencia de la inflación a la meta en un contexto de cuestionamientos a su credibilidad.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda cotizaba en 17.3801 por dólar, con una depreciación de un 0.26% frente a los 17.3350 pesos del precio de referencia de LSEG del miércoles.

MONEX - Hoy, el peso presenta ganancias marginales tras los datos de inversión fija bruta en México y a la espera de la decisión de Banco de México. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17.22 y 17.50 respectivamente.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, cayó el miércoles un 1.44%, a 68,730.69 puntos.

GBM - Los futuros de Wall Street arrancan con pocos cambios esta mañana tras los resultados corporativos de Alphabet, la más reciente de las llamadas "Siete Magníficas" en publicar sus cifras.

COPKAPITAL - Para México, el IPC podría moderar su tendencia alcista si el panorama de tasas resulta menos claro de lo esperado, mientras que el peso probablemente mantenga una correlación inversa con el desempeño del dólar frente a otras divisas. (Reporte de Noé Torres)