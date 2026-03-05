Mercados mexicanos-¿qué dicen los analistas? 5 de marzo

CIUDAD DE MÉXICO, 5 mar (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan ‌sobre los ‌mercados ⁠mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 5 de marzo. ​Las opiniones ⁠reflejadas ⁠no representan puntos de vista de Reuters.

* La moneda ​cotizaba en 17.6230 por dólar, con una depreciación de ‌un 0.39% frente a los ​17.5550 pesos del ​precio de referencia de LSEG del miércoles.

MONEX - Hoy, el peso opera bajo presión a medida que los inversores continúan demandando refugio en el dólar, ante el latente conflicto en Medio ​Oriente. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17.52 ⁠y 17.74 respectivamente, en el mercado interbancario.

ING - Los activos de riesgo ‌vuelven a tener dificultades hoy tras el repunte de ayer. Parece evidente que no habrá una solución rápida para la guerra en Medio Oriente.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, subió el miércoles un ‌2.91%, a 70,428.03 puntos.

BANORTE - El S&P/BMV IPC interrumpió dos ⁠días cerrando con minusvalías. La línea de precios ‌tiene espacio de ampliar la recuperación, tras superar ⁠el psicológico de los 70,000 ⁠puntos. En este contexto, la resistencia que podría enfrentar está ubicada en las 70,800 unidades.

Por otro lado, el nivel que servirá como soporte se sitúa en los 69,500 ‌enteros. Sugerimos mantener ​posiciones.

COPKAPITAL - Después de la recuperación que tuvieron el miércoles los principales índices bursátiles de Estados Unidos, Europa y varios mercados emergentes, los futuros ‌de Wall Street anticipan una apertura negativa este jueves.