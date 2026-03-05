MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 5 de marzo
CIUDAD DE MÉXICO, 5 mar (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 5 de marzo. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.
* La moneda cotizaba en 17.6230 por dólar, con una depreciación de un 0.39% frente a los 17.5550 pesos del precio de referencia de LSEG del miércoles.
MONEX - Hoy, el peso opera bajo presión a medida que los inversores continúan demandando refugio en el dólar, ante el latente conflicto en Medio Oriente. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17.52 y 17.74 respectivamente, en el mercado interbancario.
ING - Los activos de riesgo vuelven a tener dificultades hoy tras el repunte de ayer. Parece evidente que no habrá una solución rápida para la guerra en Medio Oriente.
* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, subió el miércoles un 2.91%, a 70,428.03 puntos.
BANORTE - El S&P/BMV IPC interrumpió dos días cerrando con minusvalías. La línea de precios tiene espacio de ampliar la recuperación, tras superar el psicológico de los 70,000 puntos. En este contexto, la resistencia que podría enfrentar está ubicada en las 70,800 unidades.
Por otro lado, el nivel que servirá como soporte se sitúa en los 69,500 enteros. Sugerimos mantener posiciones.
COPKAPITAL - Después de la recuperación que tuvieron el miércoles los principales índices bursátiles de Estados Unidos, Europa y varios mercados emergentes, los futuros de Wall Street anticipan una apertura negativa este jueves.