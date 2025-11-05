MERCADOS MEXICANOS: ¿Qué dicen los analistas? 5 de noviembre

CIUDAD DE MÉXICO, 5 nov (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 5 de noviembre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de LA NACION.

COPKAPITAL - La atención del mercado está en la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos. Hasta que no haya visibilidad clara sobre la trayectoria de tasas, la volatilidad podría continuar

* La moneda cotizaba en 18,6424 por dólar, con una apreciación de un 0,12% frente a los 18,6650 pesos del precio de referencia de LSEG del martes.

MONEX - Hoy, el peso se favoreció de la corrección bajista del dólar, pero limita su avance tras evaluar el débil desempeño de la inversión fija bruta local.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, descendió el martes un 0,42%, a 62.390,73 puntos, en su cuarta jornada de pérdidas.

BANORTE - Consideramos que el impulso continúe, tras respetar en intradía el soporte ubicado en los 61.240 enteros (promedio móvil de 50) que coincide con la base del canal ascendente. En este sentido, la resistencia que enfrentará se sitúa en los 63.000 puntos. Sugerimos mantener posiciones.

GBM - Los futuros de Wall Street operan a la baja, aunque lejos de los mínimos nocturnos, mientras los mercados digieren señales mixtas. (Reporte de Noé Torres)