MERCADOS MEXICANOS: ¿qué dicen los analistas? 6 de febrero

CIUDAD DE MÉXICO, 6 feb (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 6 de febrero. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

* El banco central interrumpió un largo ciclo de suavización monetaria, al dejar la tasa clave en un 7%, aunque dijo que hacia adelante podría retomar los ajustes.

BANAMEX - Confirmamos una pausa en el primer trimestre de 2026, y un par de recortes a partir de mayo con la tasa terminal en un 6,50%.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda cotizaba en 17,3531 por dólar, con una apreciación de un 0,85% frente a los 17,5015 pesos del precio de referencia de LSEG del jueves.

MONEX - Hoy, el peso recupera terreno tras la debilidad mostrada por reportes de que México busca esquemas para suministrar petróleo y diésel a Cuba sin incurrir en represalias de Estados Unidos. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17,22 y 17,50 respectivamente.

BANORTE - Esperamos que la recuperación prevalezca, luego de perforar una línea de resistencia en 17,45. En este sentido, el siguiente técnico que podría enfrentar está ubicada en $17,25. Por otro lado, el soporte se sitúa en 17,45. Sugerimos mantener posiciones.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, ganó el jueves un 0,19%, a 68.858,28 puntos.

COPKAPITAL - Banco de México mantuvo la tasa de interés en 7,0%, priorizando la estabilidad inflacionaria sobre estímulos al crecimiento, por lo que vemos el nivel de 70.000 puntos del IPC como una resistencia clave. (Reporte de Noé Torres)