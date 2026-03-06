Mercados mexicanos: ¿qué dicen los analistas? 6 de marzo

CIUDAD DE MÉXICO, 6 mar (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 6 de marzo. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

CAPITAL ECONOMICS - las consecuencias económicas del conflicto en Medio Oriente dependerán de la escala y la duración de cualquier interrupción del suministro de energía, pero en la mayoría de los escenarios el impacto sobre el PIB y la inflación global es probable que sea modesto.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda cotizaba en 17.7790 por US$1, con una depreciación de 0,30% frente a los 17.7260 pesos del precio de referencia de LSEG del jueves.

MONEX - hoy, el peso cede terreno a medida que las tensiones en Medio Oriente impulsan la salida de flujos desde las divisas de economías emergentes hacia el dólar. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17.63 y 17.91 respectivamente.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, cayó el jueves 2,91%, a 68.379,42 puntos.

COPKAPITAL - los futuros de los principales índices de Wall Street se mantienen muy volátiles, aunque este viernes anticipan una apertura ligeramente positiva tras la caída de ayer.

BANORTE - hoy por la tarde se espera el anuncio preliminar del rebalanceo para el S&P/BMV IPC. Estos cambios serán efectivos antes de la apertura del lunes 23 de marzo. Anticipamos que la aerolínea Volaris se integre a la muestra en sustitución de la productora de tequila Becle.

GBM - ayer, Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) y Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) publicaron sus reportes de tráfico de pasajeros de febrero, mostrando resultados positivos, aunque con una dinámica diferenciada entre emisoras.

Por un lado, Asur reflejó estabilidad, con un mayor impulso del tráfico internacional, sobre todo en Cancún, mientras que OMA registró un crecimiento más sólido, apoyado en el segmento nacional, con Monterrey manteniéndose como el principal motor del grupo. (Reporte de Noé Torres)