MERCADOS MEXICANOS: ¿Qué dicen los analistas? 6 de noviembre

CIUDAD DE MÉXICO, 6 nov (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 6 de noviembre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

* El banco central de México dará a conocer a las 13.00 hora local (1900 GMT) su decisión sobre la tasa de interés de referencia, la penúltima del año.

ITAÚ - Prevemos que resultará en un recorte de 25 puntos básicos (pb) a un 7.25%, nuevamente con una votación dividida (4-1). Esta expectativa se sustenta en varios factores, incluyendo el tono general de las últimas minutas, un tipo de cambio estable, una débil actividad económica y el recorte de 25 pb de la Reserva Federal en octubre.

BANAMEX - Estimamos que se aplazaría el periodo de convergencia de la inflación a la meta hacia 2027, y esperaríamos ver mención a las presiones inflacionarias fiscales. Además, estaremos atentos a ajustes a la guía futura para confirmar nuestra expectativa de una pausa en el primer trimestre de 2026.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda cotizaba en 18.5638 por dólar, con una leve ganancia de un 0.07% frente a los 18.5761 pesos del precio de referencia de LSEG del miércoles.

MONEX - Hoy, el peso es favorecido por el retroceso de la divisa estadounidense, lo que ha permitido la recuperación de la mayoría de las monedas de economías emergentes, mientras que los inversores esperan la reunión de política monetaria de Banco de México por la tarde.

BANORTE - El rompimiento a la baja del promedio móvil de 100 días en 18.60 establecerá una señal más favorable. En este contexto, la resistencia que enfrentará está ubicada en 18.50. Por su parte, el soporte se sitúa en 18.75. Sugerimos mantener posiciones.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, subió el miércoles un 1.58%, a un nuevo cierre máximo histórico de 63.378,51 puntos.

COPKAPITAL - En el corto plazo, el mercado sigue operando en un equilibrio delicado entre confianza y cautela. Si Banxico confirma el recorte y mantiene un tono neutral o ligeramente dependiente de datos, podría reforzar el apetito por activos mexicanos. (Reporte de Noé Torres)