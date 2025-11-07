MERCADOS MEXICANOS: ¿Qué dicen los analistas? 7 de noviembre

CIUDAD DE MÉXICO, 7 nov (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 7 de noviembre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

* Banco de México recortó en la víspera la tasa de interés referencial en 25 puntos básicos (pb), como esperaba el mercado, y dijo que hacia adelante evaluaría reducirla nuevamente, si bien modificó su guía prospectiva, adoptando un tono más cauto respecto a una mayor flexibilización.

BANAMEX - Se señala ahora que la Junta de Gobierno "valorará recortar la tasa de referencia", eliminando la referencia en plural a recortes. En este contexto, confirmamos una disminución adicional de 25 pb en diciembre y una pausa prudente en los recortes en el 1T26 con la tasa en un 6.50% al cierre de 2026.

COPKAPITAL - La decisión de Banxico confirma la continuidad del ciclo de recortes.

La Junta de Gobierno señaló que "valorará recortar la tasa" en sus próximas reuniones, lo que deja abierta la puerta a una baja adicional de 25 pb en diciembre, que llevaría la tasa a 7.0%, siempre condicionada a la evolución de la inflación y la estabilidad del tipo de cambio.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda cotizaba en 18.5575 por dólar, con una apreciación de un 0.10% frente a los 18.5766 pesos del precio de referencia de LSEG del jueves.

MONEX - Hoy, el peso es favorecido por la debilidad del billete estadounidense, además de la decisión de política monetaria de Banxico ayer, donde se moderó la expectativa de una postura menos acomodaticia.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, descendió el jueves un 0.45%, a 63.093,12 puntos.

BANORTE - Continúan las tomas de utilidades en los principales índices accionarios, mientras persisten las dudas sobre las valuaciones de IA. Los futuros en Estados Unidos anticipan una apertura negativa. En México, el IPC podría consolidar alrededor de los 62.800 puntos (Reporte de Noé Torres)