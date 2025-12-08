MERCADOS MEXICANOS: ¿Qué dicen los analistas? 8 de diciembre

8 dic (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del lunes 8 de diciembre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

Los mercados aguardan la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos de dos días y que culmina el miércoles. Se han posicionado para un recorte en las tasas de interés de 25 puntos básicos, pero aún es incierto el panorama para el próximo año.

BARCLAYS- En México, la actividad cayó 0.3% trim/trim en 3er trimestre, pero seguimos pensando que la economía no es tan débil como el dato sugiere. Hay señales de una leve mejora, en particular en el consumo de los hogares y la creación de empleo formal, a pesar de las cifras de crecimiento trimestrales distorsionadas estacionalmente y de una inversión persistentemente débil.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda doméstica cotizaba en 18.1934 por dólar, con una pérdida del 0.19% frente a los 18.1580 pesos del precio de referencia de LSEG del viernes.

MONEX- Hoy, el peso cede terreno a medida que el dólar se estabiliza tras una semana con pérdidas, mientras los inversores esperan la reunión de política monetaria del FOMC el miércoles. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en US$18.13 y US$18.26 respectivamente, en el mercado interbancario.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, cayó alrededor del 0.5% a 63.378,30 puntos.

BANORTE- Cerró la semana con un acotado ajuste. Prevemos que siga consolidando cerca de máximos históricos, la resistencia más importante que tendrá que romper para fortalecer la recuperación está ubicada en las 64.400 unidades. Por otro lado, el nivel que servirá como apoyo se localiza en los 62.800 enteros. Sugerimos mantener posiciones.

GBM- El entorno actual sugiere que México no solo está mejor posicionado, sino que está siendo revalorado por los inversionistas globales. El riesgo país ha disminuido de forma estructural a partir de una combinación de estabilidad macroeconómica, disciplina fiscal y una integración regional que avanza. En este contexto, las inversiones han repuntado y el apetito por activos mexicanos se ha intensificado, reflejado en los flujos hacia el mercado accionario y en el renovado interés por las nuevas empresas que salgan a bolsa. De hecho, hay una expectativa de múltiples IPOs para 2026, en el que salen nombres como Banamex, ESENTIA y Aeroméxico.

BANAMEX- En las últimas sesiones, se ha observado un rendimiento positivo en el S&P/BMV IPC, recuperándose de la toma de utilidades tras el registro de sus últimos máximos históricos en los 64.321 puntos, con lo que ha respetado su tendencia de alza, acumulando un rally del 23.6% desde su punto de inflexión registrado el 11 de abril, cuando se ubicó en los 51.498 puntos. Actualmente, sus métricas técnicas oscilan en la zona neutral denotando movimientos mixtos en el futuro cercano sin descartar un regreso hacia sus máximos históricos para finalizar el año con un rendimiento de doble dígito. (Reporte de Manuel Farías)