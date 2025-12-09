MERCADOS MEXICANOS: ¿Qué dicen los analistas? 9 de diciembre

9 dic (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del martes 9 de diciembre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de LA NACION.

ECONOMÍA

La inflación general interanual de México avanzó en noviembre por encima de las expectativas, al igual que el índice subyacente, pero aunque las cifras generan cautela no cambian las perspectivas de que el banco central recortará nuevamente la tasa clave el jueves en su próximo anuncio.

MONEX- Aunque esto ameritaría cautela por parte de Banxico, la Junta de Gobierno ha destacado que la debilidad de la demanda interna generará menores presiones inflacionarias hacia adelante, lo que, sumado a la reciente apreciación del peso, les permite continuar con el ciclo de recortes. Por lo anterior, estimamos que, en su reunión del 18 de diciembre, Banxico recortará en 25 pb su tasa de interés de referencia, ubicándola en 7.00%

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda doméstica cotizaba en 18.2908 por dólar, con una pérdida del 0.18% frente a los 18.2579 pesos del precio de referencia de LSEG del lunes.

BANCO BASE- El peso inicia la sesión con una depreciación de 0.18% o 3.2 centavos, cotizando alrededor de 18.29 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 18.2403 y un máximo de 18.3099 pesos por dólar. El peso se deprecia luego de la publicación de la inflación al consumidor de México, correspondiente al mes de noviembre. A tasa mensual, la inflación general se ubicó en 0.66%, mostrando aceleración por tercer mes al hilo. Además, al comparar con periodos iguales, se registró la inflación más alta desde el 2021.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, ganó un 0.24%, a 63.528 puntos.

BANAMEX- la renta variable local tuvo un avance de 0.2% para ubicarse en los 63.500 puntos, y se separó de sus pares estadounidenses, como resultado de una recuperación en el posicionamiento de los inversionistas, debido a que en la última semana se ajustó -0.3%, lo que abrió algunos precios de oportunidad en las acciones. (Reporte de Manuel Farías)