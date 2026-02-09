MERCADOS MEXICANOS: ¿qué dicen los analistas? 9 de febrero

CIUDAD DE MÉXICO, 9 feb (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 9 de febrero. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

* La inflación general de México aceleró en enero a un 3,79% a tasa interanual, de acuerdo con cifras divulgadas el lunes por el instituto nacional de estadística. El índice subyacente, a su vez, avanzó a un 4,52%.

GBM - El dato refleja, en buena medida, los ajustes impositivos (IEPS) y el incremento al salario mínimo. Prevemos que a lo largo de 2026 podrían materializarse presiones adicionales sobre la inflación, asociadas a distintos factores, entre ellos la realización de la Copa Mundial.

MONEX - Las cifras de inflación de hoy son preocupantes. Estimamos que, en su reunión del 26 de marzo, Banco de México mantendrá sin cambios su tasa de interés de referencia en un 7,0%.

BBVA - El Banco de México mantuvo sin cambios su tasa clave la semana pasada por decisión unánime. La orientación a futuro mostró solo modificaciones marginales. La decisión se presentó como una pausa dentro del ciclo de flexibilización monetaria.

Seguimos esperando nuevos recortes en 2026, con la posibilidad de que la tasa de interés alcance al menos el 6,5% en 2026.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda cotizaba en 17,2075 por dólar, con una apreciación de un 0,25% frente a los 17,2500 pesos del precio de referencia de LSEG del viernes.

BANCO BASE - El dólar estadounidense pierde terreno esta mañana frente a la mayoría de sus principales cruces, luego de que en medios financieros circulara que el gobierno de China ha solicitado a instituciones financieras privadas en ese país reducir su posición en instrumentos del Tesoro de Estados Unidos.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, se disparó el viernes un 2,83%, a un nuevo cierre máximo histórico de 70.809,57 puntos.

COPKAPITAL - El ánimo de los inversionistas se mantiene este lunes con la apertura positiva de los futuros en Wall Street, a la espera de resultados trimestrales y datos económicos.

BANORTE - Prevemos un rango de operación semanal para el IPC entre 69.500 y 72.250 puntos. (Reporte de Noé Torres)