Mercados mexicanos-¿qué dicen los analistas? 9 de noviembre

Ciudad de méxico, 9 nov (reuters) - analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. a continuación, un resumen de los reportes del 9 de noviembre. las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de reuters.

Economía

BANORTE - Los mercados accionarios operan negativos, el rendimiento de los bonos gubernamentales mixto y el dólar con ganancias ante resultado inconcluso en elecciones intermedias en Estados Unidos, sin materializarse la "ola Republicana" y que podría demorarse hasta diciembre.

BANCO BASE - Donald Trump ha dicho que dará un anuncio el 15 de noviembre y se ha comenzado a especular con que lanzará su candidatura a la presidencia.

Aunque el mandato de Trump entre 2017 y 2021 no afectó la relación comercial entre México y Estados Unidos, no se puede descartar volatilidad para el tipo de cambio, sobre todo en el contexto de las consultas del TMEC que no han mostrado avances desde julio.

GOLDMAN SACHS - El difícil contexto de la inflación (que subió un 0.57% en octubre respecto al mes previo) probablemente llevará a Banxico a subir el tipo de interés oficial en otros 75 puntos básicos en la reunión de mañana, 10 de noviembre.

Deuda, moneda y bolsa

* La moneda doméstica cotizaba en 19.5804 por dólar, con una pérdida del 0.35% frente a los 19.5130 pesos del precio de referencia de Reuters del martes.

MONEX - El martes la paridad hizo una pausa de consolidación, tras haber cerrado el lunes en su menor nivel desde principios de marzo de 2020. Esta mañana el peso rebota desde la zona de soporte de 19.43/41 dólares -mínimo del año- y opera por encima de una línea de tendencia de corto plazo.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, ganó el martes un 0.25%, a 50,888.47 puntos. (Rerporte de Aida Peláez-Fernández)

Reuters