Mercados mexicanos registran pocos movimientos tras feriado navideño; bolsa anota nuevo récord

CIUDAD DE MÉXICO, 26 dic (Reuters) - El peso mexicano registraba pocos cambios el viernes, mientras que la bolsa operaba plana luego de anotar nuevos máximos históricos, en una sesión de reducida liquidez y sin datos económicos relevantes debido al periodo vacacional de fin de año.

La relativa estabilidad de los mercados era también atribuida a la expectativa de que la Reserva Federal estadounidense podría seguir reduciendo las tasas de interés el próximo año, mientras que Banco de México pondría en pausa su ciclo de suavización monetaria.

* La moneda cotizaba en 17.9114 por dólar, con un marginal retroceso del 0.01%, en un mercado además atento a un debilitamiento del yen japonés ante la ausencia de referencias económicas en el calendario, coincidieron especialistas.

* "Es probable que el tipo de cambio se mueva en rangos estrechos, con operaciones mayoritariamente técnicas y flujos tácticos de corto plazo más que por fundamentos nuevos", dijo Felipe Mendoza, director ejecutivo de la gestora de inversiones IMB Capital Quants.

* Según analistas de Banco Base la moneda oscilaría en la sesión entre 17.88 y 18.02 unidades.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC descendía un 0.14% a 65.526,23 puntos, después de haber marcado más temprano un nuevo récord máximo de 65.882,59 unidades.

* El ajuste era encabezado principalmente por firmas del sector consumo.

* Los títulos de la cadena de tiendas por almacenes El Puerto de Liverpool descendían un 2.35% a 101.0 pesos, seguidos por los de la minorista Chedraui, que restaban un 1.15% a 126.81 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años subía cuatro puntos base a un 9.04%, igual que la tasa a 20 años que se negociaba en un 9.60%. (Reporte de Noé Torres; editado por Adriana Barrera)