Mercados mexicanos retroceden, acciones de Minera Frisco tocan niveles de 2017

CIUDAD DE MÉXICO, 29 ene (Reuters) - El peso mexicano y la bolsa revertían el jueves sus ganancias iniciales, mientras los inversionistas asimilaban cifras en Estados Unidos que mostraron que el número de estadounidenses que pidió nuevos apoyos por desempleo disminuyó ligeramente la semana pasada

Las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo en Estados Unidos descendieron en 1,000 durante la semana finalizada el 24 de enero, para una cifra desestacionalizada de 209,000. Economistas encuestados por Reuters esperaban que las peticiones se situaran en 210,000

* La moneda cotizaba en 17.2457 por dólar, con una depreciación de un 0.35% frente al precio de referencia de LSEG del miércoles * Durante la madrugada, el peso llegó a avanzar a 17.1135, uno de sus mejores niveles desde junio de 2024, mientras los participantes continuaban asimilando la decisión en la víspera de la Reserva Federal de mantener sin cambios las tasas de interés * A nivel local, la mirada comenzaba a dirigirse rumbo a la publicación el viernes de un informe con datos preliminares del Producto Interno Bruto, que se espera que habría repuntado durante el último trimestre de 2025

* El referencial índice bursátil S&P/BMV IPC descendía un 0.12% a 69,875.68 puntos, luego de haber subido por la mañana a un nuevo máximo histórico de 70,483.16 unidades, en un mercado con la mira puesta en los reportes de resultados del cuarto trimestre

* Las acciones de Banco del Bajío encabezaban el declive, con un 4.59% menos a 53.79 pesos, después de que divulgó en la víspera su informe trimestral

* También destacaba el débil desempeño de los títulos de la aseguradora Quálitas, que restaban un 2.23% a 166.69 pesos. La firma también publicó el miércoles por la tarde sus cifras trimestrales

* Por el contrario los papeles de Minera Frisco llegaron a subir durante el día poco más de un 20% a 17.41, su mejor nivel desde enero de 2017, pero posteriormente redujeron gran parte de sus ganancias

* El abrupto movimiento llevó a la bolsa a suspender momentáneamente sus negociaciones. La empresa dijo que desconocía las causas y que correspondían a condiciones propias del mercado

* La escalada de los papeles ocurre en medio de una fuerte valorización de los precios de los metales, lo que ha estado impulsando el desempeño de las firmas del sector

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años subía un punto base a un 8.96%, mientras que la tasa a 20 años se negociaba sin cambios frente a su cierre previo en un 9.33% (Reporte de Noé Torres; Editado por Lizbeth Díaz)