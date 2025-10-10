Mercados mexicanos retroceden tras amenaza de aranceles de Trump a China

CIUDAD DE MÉXICO, 10 oct (Reuters) - El peso mexicano y la bolsa cayeron el viernes en un entorno de aversión a los activos de riesgo después de que el presidente Donald Trump amenazara con incrementar los aranceles estadounidenses a las importaciones chinas.

El mandatario dijo que no había motivos para reunirse en dos semanas con su par chino, Xi Jinping, como estaba previsto, y añadió en una publicación en Truth Social que Estados Unidos está calculando un "aumento masivo" de las tarifas al país asiático.

* La moneda de México cotizaba en 18,6151 por dólar casi al final de los negocios, con una depreciación de un 1,2%. En la semana, el peso sumaba una pérdida del 1,3% también golpeado por la incertidumbre generada por el prolongado cierre parcial del gobierno estadounidense.

* A nivel local pesó en el ánimo de los inversionistas un débil reporte de la producción industrial que, según analistas, avivó preocupaciones sobre el desempeño de la economía mexicana durante el tercer trimestre.

* La actividad industrial descendió inesperadamente en agosto, hilando su tercer mes en declive, ante un deterioro de la minería y la construcción, de acuerdo con cifras ajustadas por estacionalidad. A tasa interanual, el indicador se retrajo por quinto mes consecutivo.

* En el mercado accionario, el referencial índice S&P/BMV IPC retrocedió un 0,41% a 60.568,93 puntos, culminando la semana con un declive acumulado del 2,28%.

* Los títulos del conglomerado Grupo Carso, del magnate Carlos Slim, encabezaron las bajas con un 5,14% menos a 123,86 pesos, seguidos por los de la firma de alimentos Alfa, que restaron un 3,50% a 14,35 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años descendió siete puntos básicos a un 8,60%, mientras que la tasa a 20 años terminó sin cambios frente a su cierre previo en un 9,24%. (Reporte de Noé Torres)